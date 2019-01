VÍDEO Un taxista en vaga simula una agressió policial i es fa viral a la xarxa

Segundo taxista k simula un penalty 😂 pic.twitter.com/qmFRMBbmi7 — javier bercedo (@PoBeDiLLa) 28 de gener de 2019

Els taxistes continuen en vaga a Madrid i ahir va ser una jornada intensa després que al matí la policia desallotgés el passeig de la Castellana, on centenars de vehicles estaven aturats per reclamar una regulació dels vehicles VTC. Una de les imatges que s'ha fet viral aquestes últimes hores és la d'un taxista que simula una agressió policial. La podeu veure aquí:D'altra banda, a Catalunya, els taxistes van aixecar l'aturada la setmana passada però els treballadors de VTC estan des de fa uns dies en peu de guerra pel decret que aquest matí s'ha d'aprovar durant el consell executiu. Ara per ara, els VTC rebutgen "categòricament" el decret del Govern per regular aquesta pràctica, que previsiblement establirà com a obligació que s'hagi de contractar amb un quart d'hora d'antelació.

