El Reus intenta revertir l'expulsió de la Lliga

El CF Reus Deportiu ja ha mogut fitxa després de la decisió del jutge de Disciplina Social, que ha acordat l'expulsió temporal de tres anys del club de la competició professional i li ha imposat una multa accessòria de 250.000 euros per l'incompliment dels deures adquirits amb els seus futbolistes.El club del Baix Camp ha emès un comunicat a través del qual afirmen que els nous executius del CF Reus Deportiu s'han reunit amb la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i el bufet d'advocats Cuatrecasas per apel·lar aquesta decisió i intentar aconseguir la suspensió cautelar de la sanció davant del TAD (Tribunal Administratiu de l'Esport, per les seves sigles en català).En el mateix escrit s'informa que s'estan portant a terme diverses reunions amb consellers, autoritats de la ciutat de Reus i els principals inversors per determinar quines accions seguir davant d'aquesta "injusta i desmesurada decisió". Està previst que aquest dimarts el club prengui una decisió sobre quin camí a seguir per defensar els drets del CF Reus Deportiu.El jutge de Disciplina Social considera que en la documentació que consta en l'expedient ha quedat indubtablement acreditat l'incompliment del Reus dels deures o compromisos adquirits amb els seus jugadors, "amb la gravíssima conseqüència addicional que sis d'ells han tingut que abandonar el club".A banda, el mateix jutge considera que la venda del Reus a US Real State Investment no salva el club, ja que "el sanejament -presumpte o real, total o parcial, creïble o no- d'una entitat després d'haver realitzat el fet infractor i haver-se beneficiat d'ell no pot tenir efectes enervadors de la sanció".La conseqüència "necessària i automàtica", segons l'organisme, és la sanció d'expulsió de la competició professional. Aquesta expulsió es fixa com a temporal -i no definitiva-, i no en el seu grau màxim, com proposa l'instructor que demanava cinc anys, sinó en el mínim, que és de tres anys. Tanmateix, també se li imposa al club de la capital del Baix Camp una multa econòmica de 250.000 euros.La Lliga informa que el CF Reus Deportiu pot interposar recurs davant del Tribunal Administratiu de l'Esport en el termini de quinze dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació.

