​ERC avisa Josep Andreu que el partit no permet la doble militància

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha advertit a l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, que el partit republicà no permet la doble militància, després que el batlle hagi entrat a formar part aquest cap de setmana de la direcció de la Crida Nacional per la República En la roda de premsa posterior a la reunió de la direcció d'ERC, Vilalta ha explicat que el partit no ha pensat prendre cap mesura de manera immediata, perquè consideren que no es donen les circumstàncies per fer-ho, però ha sigut molt clara afirmant que "ERC no permet la doble militància".Andreu és l'actual alcalde i candidat per ERC a la reelecció. De moment, per al partit no hi ha cap problema en què segueixi sent així, però Vilalta ha expressat que "en el moment en què sigui incompatible -ser membre d'ERC i de la Crida- haurà de decidir. S'haurà de prendre una decisió".Vilalta no ha precisat per què ERC de moment no pren una decisió, tenint en compte que el seu partit i la Crida són dues organitzacions diferents i, per tant, Andreu incorre en la doble militància que ERC diu no permetre. "Si es donen les situacions d'incompatibilitat, ja es prendran decisions. Andreu està totalment compromès amb el projecte d'ERC", ha resolt Vilalta, que ha desitjat que en les eleccions municipals obtingui un bon resultat.

