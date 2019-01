L'ANC prepara mobilitzacions a peu de carretera pel trasllat dels presos

⬛️⬜️⚠️ Atenció! El dia del trasllat, primer dia de mobilitzacions davant el judici contra l'1-O. #Makeamove!

👉 Reivindiquem el dret a l'autodeterminació exercit l'1-O.

ℹ️ Seguiu les nostres xarxes i els canals oficials per saber-ne la data. pic.twitter.com/129RMXPr9F — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) 28 de gener de 2019

L'Assemblea Nacional de Catalunya prepara una mobilització permanent pel trasllat dels presos a Madrid, en el marc del judici de l'1-O. L'entitat sobiranista ha avisat a través de les seves xarxes que durant tot el dia -la data encara no és clara, però apunta cap a finals d'aquesta setmana- organitzaran manifestacions i reivindicacions en tres etapes.Sota la reivindicació "pel dret a l'autodeterminació exercit en el referèndum de l'1-O", l'ANC també prepara protestes a Barcelona, a plaça de Sant Jaume, per adreçar-se al govern de Quim Torra.La primera mobilització, al matí, serà acompanyar, a peu de carretera, els furgons que traslladin Forn, Romeva, Sànchez, Cuixart, Forcadell, Bassa, Rull, Turull i Junqueras. L'ANC proposa "donar escalf" als presos amb pancartes, estelades i reivindicacions als vorals, ponts i carreteres pels quals passin els vehicles que els traslladen.La segona mesura, que es produirà a la tarda, es desenvoluparà a través de concentracions a les capitals catalanes, reivindicant que "l'autodeterminació no és un delicte". En el cas de Barcelona, la concentració es realitzarà a Jardinets de Gràcia, a la confluència amb la Diagonal.L'última i tercera serà en format de concentració a la plaça de Sant Jaume per, segons l'ANC, "dir al Govern i al Parlament que ells poden revertir aquesta situació", en referència a la dels presos i el judici a l'1-O.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor