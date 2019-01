El PDECat evita (per ara) el pols amb la Crida

Al número 45 del carrer Francolí de Barcelona hi ha una de les seus que té el PDECat al barri de Sarrià-Sant Gervasi. El partit, en plena mudança -divendres els treballadors ja van deixar l'edifici del carrer Provença i les capses van arribant al nou quarter general de Calàbria, just davant d'ERC -, ha triat aquesta petita sala per reunir la direcció dos dies després de la fundació de la Crida Nacional per la República . Segons les fonts consultades per, ha estat una trobada "descafeïnada", lluny de la transcendència que se li pressuposava, en part per absències com la de Míriam Nogueras, vicepresidenta del partit i partidària de la integració total amb la Crida.Pesos pesants propers a Nogueras -Lourdes Ciuró, Antoni Postius- tampoc han anat a la reunió. A la sortida, David Bonvehí ha contemporitzat el pols obert amb la nova associació -ja registrada com a partit- i ha indicat que, mentre no actuï com una formació política, es permetrà la doble militància . En el moment en què la Crida esdevingui un partit, per exemple presentant-se a les eleccions, les coses canviaran i se'ls tractarà com qualsevol altre rival electoral. En les "properes setmanes" es farà una proposta d'encaix que dependrà, en bona mesura, de la disponibilitat dels encarregats de redactar-la. Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull, integrants de la comissió delegada juntament amb Bonvehí, Nogueras i l'exiliat Lluís Puig, estaran més pendents del judici al Tribunal Suprem que no pas de les dinàmiques internes postconvergents.El president del PDECat, que en privat ha traslladat a diversos interlocutors que "no tombaran" el partit i que "no desapareixerà", ha seguit fent "equilibris de funambulista" -així ho relaten a la sala de màquines de la formació- en relació al cas de la Crida. El nou moviment insisteix a definir-se com a associació i assegura que no anirà a les municipals, però deixa la porta oberta a les europees. Malgrat això, l'entorn de Jordi Sànchez assegura que no té cap intenció de concórrer als comicis comunitaris. El PDECat té enllestit un acord amb el PNB i Turull s'ha ofert per liderar la llista "Nosaltres som coneixedors del que es va dir en públic", ha destacat Bonvehí sobre les intencions de la Crida. En privat, però, altres membres de la direcció són taxatius: "Ja són un partit i ens volen disputar l'espai". El missatge que defensa el president del PDECat és que l'espai ideològic que representen no ha de caure en l'oblit. "Almenys fins a les municipals, no ens podem permetre pugnes", sosté un alt dirigent consultat. El consell nacional de dissabte abordarà la situació, i les posicions es mantenen igual: hi ha sectors que aposten per desmarcar-se del projecte de Puigdemont i preservar l'herència convergent, i d'altres que defensen la plena integració.La primera reunió de l'anomenat govern de la Crida, encapçalat per Sànchez i Toni Morral, se celebrarà aquest dimecres . El secretari general de la formació s'ha reunit amb el seu president a Lledoners, i a la sortida ha volgut insistir en el missatge que no tenen cap problema amb els partits polítics, ni amb el PDECat ni amb ningú", i que la formació "de moment" no es planteja presentar-se a les eleccions. En aquest sentit, ha reconegut que malgrat que el partit polític està "registrat per quan ens vulguem presentar", només ho farien en cas que "es donin les condicions per guanyar".Les fórmules d'unitat que proposen, però, no convencen per ara l'altre principal actor del món independentista. ERC esquiva les pressions per fer llistes conjuntes i l'encarregat de transmetre el missatge, Oriol Junqueras, ho ha deixat clar en una entrevista a RAC1 : "Volem seguir els dictàmens d'una societat diversa i heterogènia com és Catalunya". ERC observa amb suspicàcies, això sí, l'entrada de Josep Andreu, alcalde de Montblanc, dins la direcció de la Crida. La portaveu Marta Vilalta l'ha avisat que la doble militància no està prevista , i l'ha alertat que en algun moment haurà de decidir si els dos projectes competeixen. Una situació que es pot reproduir, aviat, al PDECat.

