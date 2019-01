L'equilibri del taxi

El conflicte dels taxis s'enquista a Madrid (ahir els taxistes van ser desallotjats violentament de la Castellana) i ha entrat ja en vies de solució a Catalunya. El Govern aprova avui un decret, acordat amb el sector, que regularà el servei que ofereixen les VTC. Després l'Àrea Metropolitana de Barcelona -aquí entra en joc Ada Colau- haurà d'establir que el temps de preavís per un servei de cotxe amb xofer és d'una hora. Unes condicions que, segons Uber i Cabify, els fa ruïnós el negoci. Si es quedés en 15, minuts segurament acceptarien . Amenacen d'acomiadar els xofers que tenen contractats a la ciutat i que protesten ocupant dos carrils de la Diagonal i marxar. Veurem fins a quin punt l'amenaça és real o és només una eina de pressió buscant condicions més avantatjoses.El Govern ha preferit satisfer el sector del taxi que no pas fer gala de l'esperit, en teoria liberal, que presideix Junts per Catalunya i l'ERC d'Oriol Junqueras a l'hora de regular la nova economia. Si les empreses de VTC i el sector del taxi es pacifica la jugada els haurà sortit rodona. Per això, però, haurem d'esperar a veure qui governa l'AMB a partir de l'estiu i com la Generalitat legisla més endavant el sector més enllà del pedaç d'avui.

Relacions republicanes. I avui seguirem parlant de la unitat i de les relacions entre independentistes. En tres fronts com a mínim. Oriol Junqueras pronuncia aquest vespre una conferència -veurem com s'ho fa, perquè ell és físicament a Lledoners- per afermar el projecte propi d'ERC, que segons ell implica sumar majories més transversals i bastir una aposta guanyadora a Barcelona. Sara González us n'avança alguns detalls. I al PDECat van viure ahir l'endemà de la Crida. Per ara guanyen temps perquè malgrat que la Crida ja és un partit no actuarà com a tal i entenen que això no els crea contradiccions. La dificultat d'encaix, que parteix de la base de no considerar com a referents els hereus de Convergència sinó el conjunt de l'independentisme -malgrat que ERC, Demòcrates i la CUP no s'han sentit mai interpel·lades-, no desapareix. Ho explica Oriol March.

Ferran Casas i Manresa

La Crida, Junts per Catalunya i el PDECat demanen unitat posant l'accent més en l'orgànica (les llistes) que no pas en l'estratègica (què fer i com). Pressionen ERC, que no en vol saber res, però mai la CUP, a qui consideren un company massa incòmode per anar junts a les eleccions malgrat que, afirmen, la ideologia és secundària. Sobre la unitat, les europees i el seu projecte a Girona, que incorpora als comuns en la coalició Guanyem, en parla el fins fa poc portaveu de la CUP Lluc Salellas en aquesta entrevista d'. Una de les grans paraules que ens deixa el procés és la unilateralitat. Què se n'ha fet? La Crida, ERC i el PDECat l'aborden en termes molt similars als seus documents. La CUP, Òmnium i l'ANC són figues d'un altre paner. Ho recull passa per ser un dels columnistes més xapats a l'antiga de la premsa de Barcelona. El periodista de La Vanguardia escrivia ahir una columna per defensar Mario Vargas Llosa, que ha marxat del PEN Club amb un cop de porta per la seva defensa dels Jordis, i ho feia contraposant-lo als calçots, que segons sembla són una tradició terrible. De virtuts al Nobel els hi trobava totes, no només literàries. "Molts barcelonins li agraïm les seves opinions raonades, tan alienes a la cultura del talonari a l'ús i l'exaltació del neorural –com ara les tones de calçots que ahir es van engolir a Valls– mentre s'atonyina intel·lectuals de talla mundial que, per afecte a aquesta terra, opinen sobre ella", escrivia. Talment com si les opinions de Vargas Llosa no haguessin caigut mai en la barroeria o l'insult a l'hora de qualificar l'independentisme. En l'article hi surava la nostàlgia de la Barcelona de Vargas Llosa (entre el 70 i 74), que personatges com ell presenten com més "oberta i tolerant" que l'actual. Llàstima que hi estigués prohibit parlar català, fer política, sindicar-se o votar. Un petit detall.La Crida de Carles Puigdemont i Jordi Sànchez vol aglutinar tot l'independentisme. Per ara ho intenta demanant a ERC (no a la CUP) que s'hi sumi i que es presentin amb Junts per Catalunya i el PDECat a les municipals i europees. A la nova formació n'hi ha, però, que tenen el cor dividit. Dissabte al Fòrum de Barcelona, el cos central de la flamant entitat era, entre els més destacats Jaume Marfany o Pere Pugès. D'aquests, alguns són propers a les tesis d'Elisenda Paluzie i d'altres, com ara el sarrianenc Xavier Vidal -que formava part del servei de seguretat del Congrés-, han estat fins i tot candidats a les primàries que va guanyar Jordi Graupera. Passa, però, que els afins a Graupera despatxen la Crida com una simple refundació de Convergència i no tenen cap interès en col·laborar-hi. La Crida donarà suport a Quim Forn i Elsa Artadi (forma part de la direcció) i intentarà arraconar Graupera apel·lant al vot útil. Veurem com ho entoma el sector provinent de l'ANC tenint en compte que l'entitat ha cremat les naus per enlairar aquest quart espai polític, molt crític amb el Govern Torra Tal dia com avui de l'any 1981, el fins aleshores president del govern espanyol. L'home triat pel rei Joan Carles I per fer els canvis que demanaven una majoria d'espanyols i passar, sense traumes, de la dictadura a un sistema democràtic, deixava el càrrec, cremat per més de cinc anys a la Moncloa i per les divisions del seu partit, la UCD. Leopoldo Calvo Sotelo va ser l'escollit per prendre'n el relleu en una sessió d'investidura que estaria marcada per l'intent de cop d'estat del 23-F, del qual encara no s'han aclarit aspectes com la implicació del mateix rei. Aquí podeu recuperar el discurs de renúncia d'un ensorrat Suárez que va emetre TVE, qui després va provar de sobreviure políticament amb el CDS.El 29 de gener de 1985, avui fa 34 anys, va néixer a Barcelona el jugador de bàsquet, germà de Pau, que, com ell, juga a l'NBA. Marc Gasol va començar al Barça i va jugar al primer equip del club entre 2003 i 2006. El pivot va passar al Bàsquet Girona, on va estar-se fins que el 2008 va fer el pas a l'NBA. Va aterrar als Memphis Grizzlies, que també va ser on va triomfar el seu germà uns anys abans, des d'on ha estat escollit millor pivot i integrant de l'All-Star en diverses ocasions. Amb, Espanya Marc Gasol ha guanyat un Mundial i dos europeus. Per saber més de com el bàsquet professional americà va canviar la seva vida i la de la seva família veieu aquest Informe Robinson que li van dedicar.

