Junqueras reivindicarà la Barcelona republicana en la conferència per enfocar el judici

Tres dies després del naixement de la Crida, és ERC qui sacseja l'agenda política amb el tret de sortida de la que serà la seva estratègia en el judici de l'1-O i que impregnarà inevitablement la campanya de les municipals i les europees. Ho farà amb una conferència que Oriol Junqueras ha escrit del seu puny i lletra des de Lledoners, i que revelarà la pauta que el partit seguirà en els pròxims mesos a l'hora d'enfrontar-se al Tribunal Suprem i de preparar el terreny per als comicis. Segons ha pogut saber, Junqueras reivindicarà la Barcelona republicana i defensarà un projecte en el qual es teixeixin majories transversals.La previsió del partit és omplir el Sant Jordi Club aquest dimarts a la tarda, amb una posada en escena que contindrà alguna sorpresa tecnològica. Aquells que coneixen el contingut de la conferència la defineixen com "junquerisme" en estat pur. Es reivindicarà, asseguren, la "feina feta", però també la que queda "per fer". I en aquesta projecció de futur hi són el repte que suposa afrontar el judici, l'aposta per intentar guanyar les municipals i governar a Barcelona de la mà d'Ernest Maragall i aglutinar la majoria de l'independentisme, tot fent realitat allò que pronostiquen els sondejos.El republicanisme és, a ulls del líder d'ERC, el vector que ha d'unir els tres objectius i que ha de servir tant per plantar cara a la repressió amb un front sobiranista com per construir projectes de govern guanyadors que indispensablement hauran de ser transversals. Es tracta d'un missatge velat a la Crida, que els republicans consideren com un nou partit de l'òrbita postconvergent, que busca ser predominant en l'independentisme en detriment d'ERC.La previsió sobre el calendari és que el judici arrenqui la setmana del 5 de febrer, moment a partir del qual l'engranatge d'ERC treballarà per amplificar el discurs dels seus processats, però especialment la figura de Junqueras. El líder dels republicans és candidat a les eleccions europees del 26 de maig i el partit té ben present que el judici el potenciï com a cap de cartell en un moment en què les enquestes són favorables. No només per obtenir un bon resultat de cara al Parlament Europeu, si no per catapultar també Ernest Maragall, en qui dipositen totes les esperances per fer-se amb l'alcaldia de Barcelona.Amb l'arrencada del judici, ERC ha previst també una bateria d'actes arreu de l'estat espanyol per explicar els arguments pels quals consideren que aquest serà "un judici a la democràcia". Es faran a entre sis i vuit ciutats, com ara Madrid, Saragossa, Las Palmas, Gijón, Màlaga, Sevilla, Múrcia, Valladolid, Granada i Còrdova, així com a València i Palma.El fet que el judici sigui retransmès no és només una oportunitat per als processats de defensar-se amb un altaveu que es pretén que transcendeixi les fronteres de l'estat espanyol; és també una plataforma per impulsar el lideratge dels dirigents empresonats, de la mateixa manera que també serà una plataforma per a la ultradreta de Vox, que és acusació particular en el judici de l'1-O.Des d'ERC no es confia en un escenari "d'absolució absoluta", que és justament el que demanaran els advocats . Així ho ha explicat Andreu Van den Eynde, encarregat de la defensa d'Oriol Junqueras i de Raül Romeva, que dona per fet que la causa acabarà al tribunal d'Estrasburg. L'objectiu serà arribar-hi sense "la sentència més severa", és a dir, sense una condemna pels delictes de rebel·lió i sedició.

