El Canet Rock trepitja fort i presenta el cartell de la seva edició

L’Antiga Fàbrica Damm acull la festa de presentació dels artistes que visitaran aquest any el festival. Avui s’ha volgut presentar el cartell complet del Canet Rock 2019 , que se celebrarà el 6 de Juliol, amb una festa que celebra també el desè aniversari del festival, ja que fins ara només es coneixien les actuacions de Buhos, un dels grups més consolidats a les xarxes digitals, Doctor Prats; amb el seu estil capaç de barrejar llenguatges com la cúmbia, el reggae, l’ska o el rock i amb qui es veurà sortir el sol. Els valencians Zoo també van confirmar la seva assistència amb el seu innovador rap electrònic.A part dels tres grups que ja havien confirmat la seva assistència, debutaran al Canet Rock: La Casa Azul, amb la seva electrònica que convida a ballar, Suu amb la seva jove força nascuda del seu primer àlbum, Xavi Sarrià i el Cor de la Fera i la seva cançó protesta, Roba Estesa amb el seu rock feminista tarragoní i la gran veu de Ju.Dins el cartell hi destaquen també grups de renom com La Pegatina, amb un nou disc que han dut de gira per tot l’Estat, Els Catarres, ja habituals dins del cartell del festival, Itaca Band, Els Pets, que tocaran els temes del seu darrer disc i Oques Grasses que aquesta mateixa setmana ha avançat dues cançons del seu nou treball. Tot això acompanyat de més de 12 hores ininterrompudes de música també amb Miquel Roig, gran entitat coneguda com l’avi del festival i que el visita per quarta vegada i dels DJ’s Ernest Codina i PD Busquets.Coincidint amb el 10è aniversari del festival, incloent-hi les edicions celebrades als anys 70, Elèctrica Dharma hi tornarà per celebrar la dècada de Canet Rock. A més a més, l’edició d’enguany comptarà també amb el primer disc enregistrat al festival que sortirà a la venta el proper abril la recaptació del qual servirà per finançar projectes de caire social mitjançant la Fundació Esperanzah. En breu es donarà per acabada la promoció que permet comprar les entrades a 30 euros. Un cop tancada , el preu s'apujarà a 35 euros i les últimes 3.000 costaran 40 euros.

