El Canet Rock presenta el cartell de la seva desena edició trepitjant fort

L'Antiga Fàbrica Damm acull la festa de presentació dels artistes que visitaran aquest any el festival. Avui s'ha volgut presentar el cartell complet del Canet Rock 2019 amb una festa que celebra també el desè aniversari del festival, ja que fins ara només es coneixien les actuacions de Buhos, Doctor Prats i els valencians Zoo.A part dels tres grups que ja havien confirmat la seva assistència, debutaran al Canet Rock: La Casa Azul, amb la seva electrònica que convida a ballar, Suu, Javi Sarrià i el Cor de la Fera, Roba Estesa i Ju. Dins el cartell hi destaquen també grups de renom com La Pegatina, amb un nou disc que han dut de gira per tot l'Estat, Els Catarres, ja habituals dins del cartell del festival, Itaca Band, Els Pets, que tocaran els temes del seu darrer disc i Oques Grasses amb el seu reggae. Tot això acompanyat de més de 12 hores ininterrompudes de música també amb Miquel Roig i dels DJ's Ernest Codina i PD Busquets.Coincidint amb el 10è aniversari del festival, incloent-hi les edicions celebrades als anys 70, Elèctrica Dharma hi tornarà per celebrar la dècada de Canet Rock. A més a més, l'edició d'enguany comptarà també amb el primer disc enregistrat al festival.

