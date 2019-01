«No passaran», el missatge del col·lectiu LGTBI de Barcelona al feixisme i l'homofòbia

.@elsa_artadi reclama "fermesa de les institucions" contra el que ha qualificat com el "ressorgiment del feixisme", en la concentració de suport al centre LGTBI https://t.co/gzUXknUwBQ pic.twitter.com/VONmIPRDKK — NacióDigital (@naciodigital) January 28, 2019

VÍDEO Crits de "No passaran" a la concentració de rebuig a l'atac al centre LGTBI de Barcelona. Una bandera irisada presideix l'escenari davant mig miler de persones; informa @andreumerino https://t.co/gzUXknUwBQ pic.twitter.com/yOYbnyenUo — NacióDigital (@naciodigital) 28 de gener de 2019 Mentre l'acte es desenvolupava, la porta del centre s'ha convertit en un mur de missatges, a través del qual desenes de persones han anat penjant escrits.



Quan els manifestants deixaven els seus últims missatges, els organitzadors de la concentració acomiadaven l'acte amb la cançó A quien le importa de Fangoria sonant a tot drap pels altaveus. Així doncs, el yo soy asi, y asi seguire, nunca cambiare ha ressonat des de Sant Antoni per deixar clara una cosa: el Centre LGTBI de Barcelona ha arribat per quedar-se. Mentre l'acte es desenvolupava, la porta del centre s'ha convertit en un mur de missatges, a través del qual desenes de persones han anat penjant escrits.Quan els manifestants deixaven els seus últims missatges, els organitzadors de la concentració acomiadaven l'acte amb la cançó A quien le importa de Fangoria sonant a tot drap pels altaveus. Així doncs, el yo soy asi, y asi seguire, nunca cambiare ha ressonat des de Sant Antoni per deixar clara una cosa: el Centre LGTBI de Barcelona ha arribat per quedar-se.

Resposta ràpida i contundent de la comunitat LGTBI de Barcelona al feixisme i l'homofòbia. Dos dies després de l'atac al Centre LGTBI de la capital catalana, més de mig miler de persones s'han concentrat a les portes de l'equipament responent la crida de la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya. Els discursos combatius i l'ambient festiu han deixat clar el missatge que envia Barcelona a qui no deixa estimar lliurement.Els reaccionaris no són només les persones que van atacar el centre i que, segons el director de la plataforma, Quim Roqueta, representen la punta de l'iceberg. "No és una bretolada ni un fet aïllat, és un atac feixista i lgtbifòbic", ha defensat Roqueta.Un atac davant del qual Barcelona i especialment el barri de Sant Antoni, on s'ubica al centre, han volgut rebutjar frontalment. "Volem ser un barri inclusiu", ha assegurat el president de l'associació de veïns, Pep Sala.Les autoritats també s'han sumat als parlaments, fets des d'una tarima plantada davant l'equipament. L'alcaldessa, Ada Colau, ha titllat de "covards" els responsables de l'atac i ha assegurat que l'Ajuntament denunciarà els fets. "Volem que responguin davant la justícia", ha dit.En la mateixa línia que Roqueta, Colau ha volgut alertar que l'atac representa un "atac a la democràcia" i també ha dedicat un missatge als responsables de trencar els vidres del centre: "no podran contagiar-nos el seu odi".La portaveu del Govern, Elsa Artadi, també ha dirigit unes paraules als assistents i ha fet una crida a la "fermesa" de les institucions davant del "ressorgiment" del feixisme.La cultura popular també ha volgut fer costat al col·lectiu LGTBI. Després dels parlaments, castellers de diverses colles de Barcelona han alçat pilars i han desplegat banderes amb els colors de l'Arc de Sant Martí. Un gest que els manifestants han acompanyat amb cartells, banderes i crits de "No passaran", en senyal de suport i solidaritat amb les persones LGTBI.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor