El Bulli 1846, el laboratori d'innovació i experimentació gastronòmica de Ferran Adrià, ja té data

Ferran Adrià ha presentat al Madrid Fusión el seu projecte El Bulli 1846, un laboratori d'innovació i experimentació gastronòmica amb 1.500 metres quadrats d'exposició interior i més de 3.000 exteriors. L'equipament, que s'està aixecant a la Cala Montjoi de Roses, manté la cuina i el menjador –renovats- però no tornarà a ser el restaurant que era. "El Bulli no torna perquè El Bulli no ha marxat mai", ha dit el xef durant la seva conferència.En aquest sentit, ha explicat que hi haurà diverses convocatòries cada any per seleccionar equips que faran investigació des de les instal·lacions. "Hi menjarà gent i crearem plats però no estarà obert al públic com abans", ha insistit. Adrià també ha anunciat que l'1 de maig es posarà en marxa un web on es podrà accedir a LABulligrafia. El projecte comptarà amb 90.000 objectes escanejats que integraran l'arxiu museu que obrirà a Barcelona l'any 2022."Ni serà un restaurant ni una universitat sinó un laboratori expositiu", ha assegurat Adrià durant la seva presentació a Madrid. El xef ha explicat que el projecte de Cala Montjoi, que s'ha hagut de reformar en diverses ocasions, ha conservat el menjador i la cuina de l'antic restaurant però que s'han renovat. Ha volgut deixar clar, però, que no tornarà a ser un restaurant pròpiament dit, tot i que s'hi menjarà i es crearan plats."El Bulli no torna perquè no ha marxat mai", ha afegit. Adrià ha detallat que l'espai, que començarà el recorregut des del pàrquing, tindrà uns 3.000 metres quadrats d'exposició exteriors i 1.500 més a l'interior. A més, hi haurà diverses convocatòries anuals per crear equips d'entre 15 i 20 persones que "investigaran" sobre la cuina des de les instal·lacions. D'altra banda, ha anunciat que a partir de l'1 de maig s'activarà un web on es podrà accedir als continguts de LABullipèdia.Es tracta d'un arxiu museu amb 90.000 objectes escanejats que es podran veure físicament en un espai expositiu de 6.000 metres quadrats a Barcelona l'any 2022. Al mateix web hi haurà un apartat anomenat Sapiens, on desenvoluparà la Teoria de la Cuina i on s'abordarà la innovació que va representar El Bulli per a la gastronomia, i ElBulliDNA, una plataforma de continguts on es podrà accedir entre d'altres coses a les receptes de l'antic restaurant, vídeos o presentacions.

