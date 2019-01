UGT reclama que es mantinguin els llocs de feina tant del taxi com dels VTC

La Federació de Serveis, Mobilitat i Consum (FeSMC) de la UGT de Catalunya ha reclamat que es mantinguin els llocs de feina del taxi i dels VTC en la vigília de l'aprovació del decret que ha de regular el servei de lloguer de vehicles amb conductor.El sindicat considera que és "possible" la coexistència dels dos models i reclama a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) -que tindrà la potestat d'augmentar fins a una hora el quart d'hora genèric de precontractació del servei VTC que marcarà el decret del Govern- que abans de prendre qualsevol iniciativa tingui en compte totes les parts implicades, "especialment" els treballadors que poden resultar afectats de la decisió.Aquesta regulació ha provocat que les empreses de VTC hagin amenaçat amb expedients de regulació d'ocupació i amb marxar de Catalunya. UGT els ha demanat que actuïn "amb la màxima responsabilitat" i no utilitzin mesures "tan dràstiques ni precipitades" sense saber "l'impacte real" que tindrà l'entrada en vigor del decret.Finalment, el sindicat indica que des del Govern se'ls ha traslladat la intenció de tramitar per via d'urgència un projecte de llei integral que reguli taxi i VTC. Una iniciativa que la formació valora "de forma positiva" per la necessitat "imperiosa" de regular el sector "de manera transparent", alhora que "eliminant la precarietat" dels treballadors.

