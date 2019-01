L'AVE Madrid-Barcelona tindrà Wifi abans de Sant Jordi

Renfe preveu començar a oferir Wifi a bord dels trens que cobreixen el trajecte AVE Madrid-Barcelona abans de l'abril, segons ha informat el president de la companyia, Isaías Táboas. "Esperem posar en marxa el Wifi en aquesta línia abans de Sant Jordi", ha indicat Táboas en referència a la festivitat que se celebra a Barcelona el 23 d'abril.D'aquesta manera, Renfe estendrà aquest servei a l'AVE amb més demanda de viatgers, el que presta en competència amb el pont aeri i al corredor amb més demanda de passatgers del país. L'operadora ofereix Wifi a l'AVE a Sevilla, el corredor en què va començar a prestar aquest servei el desembre de 2016. Un any després, al començament de 2017, el va ampliar a l'AVE a València, i el gener de 2018 el va posar en marxa a l'AVE a Màlaga.Renfe ofereix Wifi a bord a través de la plataforma PlayRenfe, que preveu dos tipus de connexions, una bàsica i una altra premium. Aquesta última permet accedir a una plataforma amb diferents continguts d'informació i entreteniment -llibres, pel·lícules o llibres, entre d'altres-, i fins i tot a retransmissions televisives en directe, com poden ser partits de futbol.El cost de la connexió Wifi a bord de l'AVE per al viatger és d'entre 2 i 4 euros per viatge, tot i que la connexió és gratuïta per a l'opció bàsica si el viatger s'inscriu en el programa de fidelització +Renfe de la companyia i per a passatgers de la Classe Preferent. Renfe assegura que el seu servei Wifi és el més ampli dels que ofereixen les diferents operadores ferroviàries a tot el món. Amb la seva posada en marxa busca atendre a una demanda dels viatgers de l'AVE, un servei que transporta uns 22 milions de passatgers a l'any.L'operadora està implantant el servei de connexió a Internet en els seus trens en virtut del contracte que va adjudicar per concurs públic a Telefónica l'octubre de 2015 per 148.630.000 d'euros.Durant la seva compareixença al Congrés, el president de Renfe ha avançat que la plantilla de l'operadora augmentarà en 400 efectius durant l'exercici 2019, fins a situar-se en uns 15.771 treballadors. Aquest augment prové, d'una banda, dels 200 professionals que, segons ha indicat, se sumaran al projecte d'explotació de l'AVE a la Meca, "dels quals el 35% són dones", segons va detallar Táboas.La resta dels nous treballadors són fruit del pla de renovació de la plantilla que l'operadora aborda des de fa uns anys mitjançant un pla de baixes incentivades als treballadors de més antiguitat vinculat a ofertes d'ocupació pública. Amb aquest programa, acordat amb els sindicats, l'operadora busca reduir l'edat mitjana de la plantilla, actualment d'uns 54 anys, i incorporar nous perfils professionals en línia amb la transformació digital que pretén escometre l'empresa.

