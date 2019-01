La direcció política de la Crida es reunirà per primera vegada aquest dimecres

La direcció política de la Crida Nacional per la República es reunirà aquest dimecres. Es tracta de la primera trobada dels perfils escollits dissabte en el marc del congrés constituent de la nova associació -ja registrada com a partit- presidida per Jordi Sànchez. Empresonat a Lledoners, Sànchez no podrà assistir a la cita. Sí que hi seran el secretari general, Toni Morral, i els dinou membres escollits en el conclave celebrat al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). El projecte liderat per Sànchez, Carles Puigdemont i Quim Torra disposa d'un local al carrer Roger de Llúria, 119.Una de les prioritats que han estat verbalitzades per Morral és la de posar en marxa la implantació territorial de la Crida, que ja ha anat fent desenes d'actes arreu del país per donar a conèixer el projecte. Entre els membres de la direcció hi ha tres consellers -Elsa Artadi, Damià Calvet i Laura Borràs-, puntals del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat) -Albert Batet i Gemma Geis-, dirigents provinents d'ERC -Josep Andreu, alcalde de Montblanc- i persones provinents de l'anterior secretariat de l'ANC. Les cinc membres de la cúpula més votades van ser dones -Borràs, Artadi, Geis i Marina Geli- i només una integrant de la direcció del PDECat, Montse Morante, en forma part.Una de les qüestions que planen sobre el futur de la nova associació és l'encaix amb el PDECat, que de moment contemporitza les diferents opinions que hi ha sobre la qüestió. El president de la formació, David Bonvehí, ha avalat aquest dilluns la doble militància en els dos projectes sempre i quan la Crida no es converteixi en un partit, moment en el qual el tracte entre formacions passaria a ser diferent. Sobretot en el cas que l'associació acabi fent el salt a les eleccions europees amb candidatura pròpia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor