La xifra de 14.515 habitatges nous, tot i que és un 29% més alta que la del 2017, és encara lluny dels 26.300 que, segons l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, són necessaris cada any pel període 2020-2024 per fer front a les necessitat del país.Si bé pugen els projectes per habitatges nous, els que no són per habitatge continuen de baixa, tot i que menys que en anys anteriors. El que més cau és el sector de comerç, amb un 40% menys de projectes, seguit d'oficines (-22%) i indústria (-18%).Tot i l'augment global a tot Catalunya i a Barcelona com a demarcació, a la capital catalana hi ha un 20% menys de superfície visada el 2018 que l'any anterior. La baixada està motivada per la caiguda dels projectes de més de 10.000 metres quadrats, que disminueixen un 54%. En el tercer trimestre del 2018, la superfície visada a Barcelona ciutat va ser especialment baixa, amb nivells similars als anys 2012-13, quan la crisi va tocar fons.