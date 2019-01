Els partits sobiranistes, sindicats, l'ANC i Òmnium recolzen la vaga general del 5, 6 i 7 de febrer

Donem suport a la vaga general convocada pels dies 5, 6 o 7 de febrer i cridem a la participació a tots els centres educatius. — USTEC•STEs (IAC) (@USTECSTEs) 27 de gener de 2019

COMUNICAT | 🔴Davant la presentació d’un preavís de Vaga General presentat per la @I_CSC la CUP dona suport i es compromet a treballar perquè tingui el màxim de seguiment #VagaGeneral



Pels drets socials, laborals, civils i polítics! ✊



👉 https://t.co/K91etR0nZY pic.twitter.com/etvTv1Qrso — CUP Països Catalans (@cupnacional) 25 de gener de 2019

🎥 @albertbatet: "L'Estat ha anunciat una campanya per fer canviar la visió de la realitat sobre Catalunya. La realitat és que l'#1Oct va ser un referèndum, no hi va haver rebel·lió ni sedició, sinó una policia espanyola que ens pegava. L'única sentència possible és l'absolució" pic.twitter.com/FUWQBbkyp3 — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 28 de gener de 2019

Divendres passat la Intersindical-CSC va registrar una convocatòria de vaga general pels dies 5, 6 i 7 de febrer a Catalunya, coincidint amb l'arrencada del procediment al Tribunal Suprem per jutjat els dirigents independentistes, com va informar NacióDigital . Aquesta mobilització, una de les primeres anunciades de cara al judici de l'1-O, ja compta amb l'adherència del principal sindicat d'ensenyament de Catalunya (USTEC-STEs), així com de l'ANC, Òmnium Cultural, i la CUP, ERC, JxCat, Demòcrates i els comuns, que mostren el seu suport tot i que han de decidir com hi participaran.El sindicat USTEC-STEs ho ha fet saber a través de Twitter i un comunicat . Expliquen que secunden les reivindicacions laborals de la Intersindical-CSC -concretament en la derogació de la reforma laboral del 2012, promoguda pel PP, l'aprovació d'un sou mínim de 1.200 euros, la recuperació de les lleis aprovades pel Parlament i suspeses posteriorment pel TC, l'implementació de les mesures efectives per aconseguir la igualtat de gènere a la feina, i la millora de les condicions dels treballadors públics. Així mateix, animen tots els centres educatius a sumar-se a l'aturada de tres dies.Pel que fa a l'ANC i Òmnium Cultural, ambdues entitats han confirmat el seu suport a la mobilització convocada per la Intersindical-CSC, com va explicar aquest diari Els anticapitalistes van ser els primers en adherir-s'hi públicament. "Sobren raons per una vaga general", ha afirmat el portaveu de la CUP al Parlament, Carles Riera, referint-se a la necessitat de mobilitzar-se pels drets civils i polítics. "Cal defensar els drets socials i laborals, que estan amenaçats des de fa temps; però és que també estan en perill els drets civils i polítics, com hem pogut observar amb les darreres detencions a Girona d'activistes polítics i sindicals, entre ells sindicalistes de la Intersindical i alcaldes de la CUP", ha assenyalat.El portaveu de JxCat al Parlament, Albert Batet, ha assegurat que la seva formació defensa "totes les accions i mobilitzacions que es puguin desenvolupar" en protesta pel judici de l'1-O. "Ens trobem davant del judici més important de la història de Catalunya i davant la vulneració flagrant dels drets dels catalans", ha deplorat aquest dilluns en roda de premsa. Per a JxCat, l'1-O "va ser un referèndum i no va haver-hi cap delicte, ni sedició, ni rebel·lió, i l'única cosa que va haver-hi és violència policial", per la qual cosa ha afirmat que l'única sentència possible és l'absolució dels investigats.La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat que els republicans donen suport al preavís de vaga de la Intersindical-CSC per a una convocatòria de cara als 5, 6 i 7 de febrer. En roda de premsa aquest dilluns a la seu del partit, la dirigent dels republicans ha explicat que comparteixen les raons de caire social i laboral que la sostenen, com la "derogació completa" de la reforma laboral del PP i que "el govern del PSOE manté", ha afegit. El preavís de vaga coincideix amb els dies previstos per arrencar el judici contra l'1-O.La Comissió Delegada del Comitè Nacional de Demòcrates de Catalunya ha aprovat per unanimitat sumar-se a la vaga general. A més, i segons un comunicat d’aquest dilluns al matí, la formació que lidera Antoni Castellà se suma a totes les convocatòries de rebuig al judici de l’1-O contra que començarà al Tribunal Suprem de Madrid pels volts del dia 5 de febrer.Els comuns, per la seva banda, asseguren que prendran una decisió quan rebin la convocatòria formal de la vaga. “Donem suport a totes les mobilitzacions que siguin transversals i que rebutgin la repressió”, ha assegurat el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, que ha precisat que encara han de decidir de quina manera i amb quina fórmula participaran en aquest tipus de mobilitzacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor