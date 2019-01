Els treballadors dels VTC acceptarien els 15 minuts de precontractació després de reunir-se amb Calvet

Segons ha explicat Delgado, el conseller els ha refermat la intenció d'incloure el quart d'hora de precontractació i els ha traslladat que hi ha un projecte de llei en marxa amb "totes les parts" que tindrà en compte les reivindicacions tant del sector dels VTC com dels taxistes. Els conductors VTC i les empreses debatran en les pròximes hores si ho acaben acceptant i aixequen les protestes. Pel que fa l'hora de marge quedaria en mans de l'Ajuntament però segons Delgado els han comentat que "no hi ha motius".

Els treballadors dels VTC estarien disposats a acceptar els 15 minuts de precontractació previst en el decret de la Generalitat que aprovarà aquest dimarts. Aquest migdia, una representació de tres treballadors, entre les que hi havia la conductora María José Delgado, s'ha reunit amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.Segons ha explicat Delgado, el conseller els ha refermat la intenció d'incloure el quart d'hora de precontractació i els ha traslladat que hi ha un projecte de llei en marxa amb "totes les parts" que tindrà en compte les reivindicacions tant del sector dels VTC com dels taxistes. Els conductors VTC i les empreses debatran en les pròximes hores si ho acaben acceptant i aixequen les protestes. Pel que fa l'hora de marge quedaria en mans de l'Ajuntament però segons Delgado els han comentat que "no hi ha motius".

"La intenció no és que desapareguem sinó conviure i treballar ordenadament", ha afirmat Delgado, que ha valorat positivament la trobada, en què Calvet els ha deixat clar que aquest dimarts se signarà el decret però que s'està treballant en un projecte de llei on es tindrien en compte tots els sectors implicats.



Una regulació "amb pros i contres"



En qualsevol cas, Delgado ha valorat positivament la reunió i que se'ls hagi rebut i ha destacat que ha vist "predisposició" a la Generalitat per buscar una solució, encara que aquesta "no serà immediata però sí amb futur". "Serà una regulació amb pros i contres en un sentit i un altre i d'una manera viva comptant amb les necessitats de l'usuari, dels treballadors VTC i del sector del taxi", ha explicat la conductora VTC.



La conductora i representant a la reunió de les VTC no ha volgut avançar si s'aixecaran les protestes a la Diagonal o quins seran els pròxims passos a seguir a l'espera de debatre en les pròximes hores si accepten els 15 minuts amb la resta de treballadors i les empreses. Els conductors també han explicat que aquest dilluns s'han reunit amb el secretari general de l'UGT a Catalunya, Camil Ros, qui els ha traslladat el seu suport i que intentaran concretar trobades amb els Departaments d'Economia i Treball i amb partits polítics.

