Mig miler de persones rebutgen l'atac homòfob al Centre LGTBI de Barcelona

.@elsa_artadi reclama "fermesa de les institucions" contra el que ha qualificat com el "ressorgiment del feixisme", en la concentració de suport al centre LGTBI https://t.co/gzUXknUwBQ pic.twitter.com/VONmIPRDKK — NacióDigital (@naciodigital) January 28, 2019

Pep Sala, president de l'Associació de Veïns de Sant Antoni, a la concentració de rebuig a l'atac del centre LGTBI: "Volem ser un barri inclusiu i per això condemnem aquest atac covard i menyspreable" https://t.co/gzUXknUwBQ pic.twitter.com/CTlAaM4Ds2 — NacióDigital (@naciodigital) January 28, 2019

VÍDEO Crits de "No passaran" a la concentració de rebuig a l'atac al centre LGTBI de Barcelona. Una bandera irisada presideix l'escenari davant mig miler de persones; informa @andreumerino https://t.co/gzUXknUwBQ pic.twitter.com/yOYbnyenUo — NacióDigital (@naciodigital) January 28, 2019

Els manifestants deixen missatges de suport enganxats als vidres del Centre LGTBI de Barcelona https://t.co/gzUXknUwBQ pic.twitter.com/Rkmt0jKWlc — NacióDigital (@naciodigital) January 28, 2019

Concentració de rebuig a l'atac al centre LGTBI Foto: Andreu Merino

Mig miler de persones han volgut respondre l'atac patit pel Centre LGTBI de Barcelona durant la nit del 26 al 27 de gener amb una concentració a les portes de l'equipament. La mobilització l'ha convocat, aquest dilluns a la tarda, la Federació d'Entitats LGTBI de Catalunya i ha comptat amb la participació de representants de desenes de col·lectius i partits polítics. Entre ells, la presència de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o la consellera de la Presidència, Elsa Artadi.Artadi ha destacat la "fermesa de les institucions" contra el que ha qualificat com el "ressorgiment del feixisme". Aquest, ha dit, vehicula actituds "inacceptables i discursos d'odi" contra una societat que és "plural, rica, diversa i fantàstica".Per la seva part, l'alcaldessa de Barcelona ha assegurat que faran "el que calgui" per acabar amb els "discursos d'odi i de feixisme". Les persones irrespectuoses, ha afirmat, "hauran de respondre dels seus actes i de les seves agressions". A més, Colau també ha anunciat que recorreran als tribunals perquè els responsables de l'atac responguin davant la justícia.Durant l'acte també han intervingut entitats veïnals i socials. El president de l'Associació de Veïns de Sant Antoni ha defensat un "barri inclusiu" i ha condemnat un "atac covard i menyspreable". El Centre LGTBI es va inaugurar fa tot just una setmana i acull un servei d'informació, orientació i atenció directa a les persones LGTBI.La cultura popular també ha volgut fer costat al col·lectiu LGTBI. Després dels parlaments, els castellers de Barcelona han alçat pilars i han desplegat banderes de suport. Gests que els manifestants han acompanyat amb cartells, banderes irisades i crits de "No passaran", en senyal de suport i solidaritat amb les persones LGTBI. La porta del centre, per altra banda, s'ha convertit en un mur de missatges, a través del qual desenes de persones han anat penjant escrits.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor