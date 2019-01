El Bisbat de Girona crearà una comissió per investigar abusos i informar el Vaticà

El Bisbat de Girona crearà una comissió per investigar els presumptes abusos d'un monjo de Vilobí d'Onyar (Selva) a diversos menors durant tres dècades fetes públiques pel diari ARA , i enviar els resultats en un informe a la Santa Seu, ha dit en un comunicat aquest dilluns. Aquesta creació es farà d'acord amb la normativa canònica i els protocols vigents, i, si cal, comportarà també que es prenguin "mesures cautelars", respectant la presumpció d'innocència.Sobre aquests casos a Vilobí d'Onyar, la diòcesi assegura que no tenia "constància de cap queixa", i que les persones a les que es fa referència en aquesta publicació que es va alertar ja són mortes, sense que hi hagi cap document en els arxius diocesans amb les visites que s'exposen."El Bisbat de Girona demana perdó a les presumptes víctimes i les seves famílies pel patiment i els ofereix la seva pregària i comprensió", alhora que manifesta la seva total disposició a col·laborar en tot el que sigui necessari per aclarir els fets. "Amb la voluntat de la major transparència", ha afegit en al·lusió a qui hagi estat víctima d'abusos i es posi en contacte amb la comissió que es crearà, a través d'una carta al Bisbat.També ha afirmat que, "en la línia del Papa Francesc, condemna rotundament qualsevol tipus d'abusos sexuals realitzats a menors i es solidaritza amb totes les víctimes i familiars, i amb el dolor que pateixen", ha manifestat.

