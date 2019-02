Del banc dels acusats a la rebel·lió: el diccionari del judici de l'1-O

La malversació va ser un dels delictes pels quals es va processar els exmembres del Govern. La tesi va ser abonada per l'Advocacia de l'Estat, que inicialment es personava només per aquest delicte. En la interlocutòria de processament, Llarena va fixar la malversació en 1,6 milions d'euros. Uns diners, indicava el jutge instructor, que el Govern hauria utilitzat per pagar el referèndum. Poc després, però, un nou informe de la Guàrdia Civil feia ascendir aquesta xifra fins als 1,9 milions. Entre les partides que ara destacava l'Institut Armat hi hauria un suposat pagament de 61.800 euros del Govern a Òmnium Cultural per a l'elaboració i difussió de cartells de l'1-O, i un partida de 17.600 euros utilitzada pel grup de Junts pel Sí, a través de subvencions del Parlament, per pagar el lloguer del Teatre Nacional de Catalunya per l'acte sobre la llei del referèndum del 4 de juliol del 2017.El relat de la malversació, però, trontolla. La majoria de proves aportades al Suprem sobre aquest delicte han estat informes de la Guàrdia Civil al jutjat d'instrucció 13. L'empresa de missatgeria Unipost, però, va remetre un escrit on assegurava que les factures de la Generalitat per valor de 979.661 euros van ser anul·lades el mateix dia de la seva expedició i que no figuren com a cobrades. El passat mes d'abril, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, també va subratllar que l'1 d'octubre no s'havia pagat amb diners públics. El govern espanyol tenia, des del mes de setembre del 2017, el control econòmic absolut sobre tot el que gestionava la Generalitat.