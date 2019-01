El ministre de Cultura condiciona l'ajut al cinema català a l'aprovació dels pressupostos espanyols

El ministre de Cultura, José Guirao, condicionat les ajudes al cinema en català a l'aprovació dels pressupostos. La millora en inversió per als projectes cinematogràfics catalans va arribar arran de la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, que va expressar la pobre situació econòmica en la gala dels XI Premis Gaudí . Guirao ha explicat aquest dilluns a Lleida que els pressupostos del 2019 contemplen un augment de vint milions d'euros destinats a la cinematografia però que només podran ser una realitat si els pressupostos tiren endavant.Aquests diners possibilitarien que l'antic 'fondillo', eliminat l'any 2012, es converteixi en un fons i donar suport així al cinema en català, gallec i euskera, però "la seva aprovació depèn dels partits catalans", ha recordat. Pel que fa als litigis sobre les obres d'art de Sixena, Guirao ha dit que, en general, no li agrada "arribar als tribunals".

Passola va reclamar al govern espanyol des de la gala dels Gaudí que tornés el fons destinat a donar suport al cinema en les diverses llengües de l'Estat, el conegut com a "fondillo", finançament que no es produeix des del 2012. Guirao ha volgut recordar que el 2012 el PP va retirar la inversió i que l'any 2018 han hagut de gestionar el pressupost aprovat pels populars, que tampoc la contemplava. De cara al 2019, ha afegit, hi ha un augment en la partida destinada al cinema de vint milions d'euros.



Tot i que no es tracta, ha explicat, de cap fons especial destinat a la diversitat lingüística al cinema, s'amplia el pressupost i en els criteris de repartiment de fons, es tindrà en compte les llengües. "El ministeri valora les pel·lícules per la seva qualitat", ha assegurat el ministre i per aquest motiu, ha dit, la pel·lícula que va guanyar ahir als Premis Gaudí, estava rodada en català i comptava amb finançament de l'Institut de Cinematografia i Arts Audiovisuals (ICAA), depenent del ministeri de Cultura.