El futur del CAP Raval Nord es debatrà al ple de Barcelona

El conflicte per la ubicació del nou edifici del CAP Raval Nord arribarà al ple de Barcelona el 22 de febrer. Els veïns, agrupats en la plataforma CAP Raval Nord, han entregat 6.500 firmes a l'Ajuntament per demanar que l'equipament s'instal·li a la Capella de la Misericòrdia, un espai concedit pel consistori al MACBA i que el museu vol destinar a ampliar el seu espai d'exposició.El reglament de participació ciutadana municipal estableix que per entrar una qüestió al ple són necessàries més de 3.750 firmes i per tant els veïns han superat el topall amb escreix.La demanda no és només dels veïns, sinó també dels treballadors del centre d'atenció primària, que aquest dilluns s'han concentrat durant un quart d'hora a les portes de l'equipament per demanar que el nou CAP s'instal·li a la Capella de la Misericòrdia. El personal sanitari del centre assegura que l'actual CAP té problemes d'espai.No ha estat l'únic escenari de mobilitzacions, ja que membres de la plataforma s'han desplaçat fins a les portes de l'Ateneu Barcelonès, on es presentava un manifest en defensa de l'ampliació del MACBA en aquest emplaçament.En paral·lel a la demanda veïnal, aquest dilluns la plataforma +Macba+Cultura ha presentat un manifest per demanar l'ampliació del museu a la Capella de la Misericòrdia que compta amb 3.000 adhesions ciutadanes i 300 del món de la cultura.Els impulsors del manifest consideren que és l'únic espai "sostenible" per a l'ampliació. "Necessitem parar el desnonament del MACBA per part de l'Ajuntament", ha afirmat la presidenta de la Fundació MACBA, Ainhoa Grandes, que també és membre del consell d'administració del fons d'inversió immobiliari Renta Corporación. El fons és un dels que l'alcaldessa, Ada Colau, va citar en la seva visita a les Nacions Unides en una trobada sobre el dret a l'habitatge.El manifest recorda que el govern municipal de Xavier Trias (CiU) va cedir la Capella de la Misericòrdia al MACBA i que l'ampliació en un altre edifici suposaria despeses molt superiors.Tot plegat, mentre l'Ajuntament ja ha enviat una carta al consorci del museu per rescindir la cessió. Una decisió contra la qual els responsables del museu presentaran al·legacions.El portaveu de la plataforma, Joan Maragall, ha defensat la compatibilitat dels dos projectes, reservant la capella per al MACBA i instal·lant el CAP a l'edifici Sert, que requeriria una reforma.La consellera de Cultura, Laura Borràs s'ha expressat en termes similars en declaracions a Catalunya Ràdio. "Si has ofert l’espai a un equipament i, alhora, a un altre, tens un problema”, ha assegurat.

