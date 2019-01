El primer tinent d'alcalde de Sabadell, citat a declarar com a investigat per l'1-O

Afavorir la participació no és cap delictehttps://t.co/IDqkJI1vA5⚠️Urgent aturar la dinàmica actual de judicialització, confrontació i gesticulació per aconseguir baixar tensió i iniciar una fase de diàleg i acord polític@DiariDeSabadell @iSabadellcat @NacioSabadell @mserracant — Joan Berlanga (@JoanBerlanga) 22 de gener de 2019

El primer tinent d'alcalde de Sabadell i candidat d'En Comú Podem Sabadell, Joan Berlanga, ha estat citat a declarar aquest mateix dilluns en qualitat d'investigat per l'1 d'octubre. Concretament, Berlanga està investigat per la cessió d'espais per a la celebració del referèndum.Berlanga ha passat pel jutjat el mateix dia que hi ha fet l'alcalde de Sabadell, Maties Serracant , que s'ha acollit al seu dret a no declarar davant del jutge. En el seu cas, estava citat en qualitat d’investigat per un presumpte delicte de desobediència per la participació de l’Ajuntament de Sabadell en l’organització del referèndum de l’1 d’octubre de 2017, però avui el titular del jutjat d’instrucció número 2 de Sabadell també l’ha informat que l’investiga per un presumpte delicte de malversació.Per desig exprés de Berlanga, però, no s'ha fet pública la seva declaració fins un cop passada la cita, i a diferència de Serracant, ha optat per respondre a les preguntes del magistrat. De fet, quan es va fer públic que Serracant havia estat citat a declarar, va fer una piulada en què va assegurar que "afavorir la participació no és cap delicte", i convidava totes les parts a intensificar el diàleg.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor