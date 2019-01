Màxim històric de Catalunya el 2018 amb gairebé tres milions i mig de contractes de feina

Catalunya va tancar el 2018 amb la formalització de 3.329.419 contractes de treball, un màxim històric, segons l'informe de Balanç de la contractació laboral elaborat per l'Observatori de Treball i Model Productiu. En els 12 mesos de l'any passat es van signar, també, un nombre rècord de contractes temporals, prop de 2,9 milions, i es va assolir el tercer millor registre de la història en indefinits, assolint els 463.177 contractes.En comparació amb el 2017, l'any passat la contractació va augmentar a Catalunya un 4,5%, però va créixer a un menor ritme que en anys anteriors. Els increments més importants entre el 2017 i el 2018 es van registrar amb els contractes indefinits, que van pujar un 12,5% i van representar l'any passat gairebé un 14% del total.Pel que fa al tipus de jornada, el 62,2% dels contractes signats el 2018 van ser a jornada completa, un augment del 5,7% respecte al 2017. El 36,7% van ser a temps parcial, mentre que un 1,1% dels treballadors van signar contractes fixos discontinus.En comparació al 2017, els contractes a temps parcial van créixer l'any passat un 2,2%. La contractació temporal augmenta més entre les dones (+4,7%) que entre els homes (+2%), i en canvi creixen més entre els homes els contractes indefinits (+14%) i menys entre les dones (10,9%), tot i que també pugen.Segons l'informe, l'augment de la contractació va beneficiar especialment els joves menors de 19 anys (+19,5%) i el grup de persones de 45 anys i més (+8,7%). Pel que fa als orígens dels treballadors que van signar contracte durant el 2018, un 22,3% eren estrangers, la majoria d'Amèrica Central i del Sud, de la Unió Europea o del Marroc.El sector que més va contractar l'any 2018 va ser el dels serveis, amb un 80% dels contractes, seguit per la indústria (13,3%), la construcció (4,3%) i l'agricultura (2,5%). En comparació amb un any abans, la contractació va créixer en tres dels quatre sectors, especialment a la indústria (+6,3%), els serveis (+4,8%) i la construcció (+1,5%). En canvi, la contractació va caure un 8% en agricultura en comparació amb el 2017.