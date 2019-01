Tomben la querella de l'Ajuntament de Barcelona contra sis jutges franquistes per empresonar LGTBI

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha inadmès la querella que va interposar l'Ajuntament de Barcelona contra sis magistrats que van empresonar més de 550 persones LGTBI entre el 1956 i el 1977. Els empresonaments es van ordenar en el marc de la llei de Vagos y maleantes i de la de Peligrosidad y rehabilitación social. Arran d'això, el consistori va iniciar el procediment penal per exigir responsabilitats per l'entrada a la presó d'aquests gairebé sis centenars de persones, que van ser tancades a la presó Model.Ara, però, l'alt tribunal català considera que la querella no pot ser admesa perquè els fets denunciats no eren constitutius de delicte en el moment de la seva comissió.La querella formava part del "litigi estratègic" presentat per l'Ajuntament, que també s'ha personat en la querella argentina contra els crims del franquisme, a la relativa als bombardejos de l'aviació italiana sobre la ciutat durant la Guerra Civil i a dues querelles més per crims comesos durant el tardofranquisme.

