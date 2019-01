El TSJC cita a declarar Josep Maria Jové per la causa de l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) continua la investigació contra Josep Maria Jové, qui va ser secretari general de Vicepresidència i Economia en l'etapa d'Oriol Junqueras i ara és diputat al Parlament -per tant, aforat-, i l'ha citat a declarar el proper 1 de març.D'aquesta manera, considera que hi ha prou indicis per continuar-lo investigant, malgrat el recurs de súplica que Jové ja va presentar contra la interlocutòria del 26 de novembre del 2018, que iniciava aquesta causa. Llavors, el tribunal va considerar que hi havia prou elements per sustentar possibles fets delictius i, per tant, per investigar-lo per malversació de fons públics, desobediència greu i revelació de secrets.

