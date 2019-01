Sílvia Abril respon les polèmiques afirmacions de Carmen Maura sobre Catalunya

L'actriu i presentadora Sílvia Abril ha respost amb contundència i un punt d'ironia les polèmiques afirmacions de Carmen Maura, que la setmana passada va revolucionar les xarxes assegurant que "la posava negra donar diners als catalans" perquè són "els que menys ho necessiten".En una entrevist a El Mundo , Abril ha demanat una solució immediata per resoldre la qüestió catalana i, sobre Maura, li ha recomanat que "vingui i agafi el tren de Rodalies i veurà com sí que necessitem" els diners. En aquest sentit, també ha assegurat que, des que viu a Madrid, ha pagat el peatge "només un cop" en un any. "No sabeu què és circular per Catalunya", ha dit la humorista.Sílvia Abril, juntament amb la seva parella, Andreu Buenafuente, presentarà enguany la gala dels Premis Goya. "Em posaré vaselina per tot el cos perquè em rellisqui tot el que em diguin", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor