VÍDEO Així va sonar l’emocionant actuació d’Alfred García als Gaudí que no es va veure per TV3

L'onzena edició dels Premis Gaudí de l'Acadèmia de Cinema Català, que va coronar com la gran triomfadora de la nit la pel·lícula Entre dos aguas, d'Isaki Lacuesta , va tenir un marcat to reivindicatiu, amb intervencions punyents del Mag Lari, que va conduir la gala, i la presidenta de l'Acadèmia, Isona Passola. Ara bé, no tot va ser reivindicació, homentatges i cinema, també hi va haver música. Els presents al Palau de Congressos van presenciar una actuació exclusiva, que no va sortir per televisió -es va fer durant la publicitat a TV3-, d'Alfred García, un dels artistes catalans de més èxit en els darrers mesos.L'Acadèmia ha compartit a Twitter l'actuació exclusiva de l'exconcursant d', que va seure al piano i va interpretar l'emocionant tema Et vull veure, composta i interpretada en català, que forma part del seu nou disc 1016.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor