Vuit locals públics de Barcelona es converteixen en seus de projectes socials

L'Ajuntament de Barcelona ha donat el tret de sortida al programa Local Local adjudicant vuit locals de titularitat municipal de Ciutat Vella a vuit projectes de caràcter social. Tots els locals són baixos i seran catalogats amb la nova figura urbanística creada pel consistori, els baixos de protecció oficial.Entre els guanyadors hi ha Oasirubà, una oficina d'atenció per a persones amb problemes d'habitatge; l'Associació Esportiva Ciutat Vella, que fomenta la pràctica de l'esport en tots els col·lectius del districte; El Gecko con Botas, de teatre educatiu, i Nou Horitzó, un projecte d'atenció a infants i dones vulnerables.També han estat beneficiaris de l'adjudicació l'Associació Cultural Tudanzas, el projecte de moda sostenible The Post-Industrial Fashion shop, el centre de recerca d'economia circular NutCreatives i la galeria d'art PikNik Gallery.El programa Local Local forma part del Pla de Desenvolupament Econòmic del districte, en el qual hi col·labora Barcelona Activa. Segons l'Ajuntament el programa busca impulsar activitats que satisfacin les necessitats del veïnat i de moment ja s'han adjudicat vuit locals per sota del preu de mercat.Els locals que ofereixen productes i serveis tenen un contracte de lloguer de set anys i aquells que fomenten l'economia sostenible tenen un contracte per cinc anys.Pel que fa als criteris d'adjudicació, s'han prioritzat aquelles iniciatives impulsades per aturats de llarga durada, més grans de 45 anys, dones o joves sense estudis superiors o persones en situació de vulnerabilitat.



Pròximament es convocarà un segon concurs i el consistori assegura que inclourà al procés locals que formin part d'immobles adquirits per l'Ajuntament a Ciutat Vella, d'edificis municipals en procés de rehabilitació i aquells que quedin lliures del seu ús actual.

