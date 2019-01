El TSJC arxiva la causa contra Buch i Lloveras per promoure l'1-O entre els alcaldes

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha arxivat finalment la causa contra el conseller d'Interior, Miquel Buch, llavors president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), i l'expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i actual alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras. Els dos van declarar com a investigats fa uns mesos per haver promogut l'1-O entre els alcaldes Ara, i havent escoltat les seves versions, l'alt tribunal català considera que els comportaments als que fa referència l'escrit de la Fiscalia i que justificarien la desobediència greu dels dos dirigents polítics no poden justificar aquest delicte.Els dos estaven acusats de delictes de desobediència, prevaricació i malversació -aquest últim podia comportar penes de presó-, a instàncies de la Fiscalia, qui s'hi va querellar el 14 de setembre de l'any passat , vuit dies després de la convocatòria del referèndum. En aquest cas, el ministeri públic els acusava d'enviar correus electrònics als alcaldes dels ajuntaments pertanyents a les associacions que presidien, on hi havia adjunt un document -presentat com un model del decret d'alcaldia- per donar suport al referèndum.La investigació derivava de la querella per desobediència que la Fiscalia va presentar al setembre de l'any passat i es tramitava al TSJC perquè Buch, com a conseller, és aforat.Durant la seva declaració, Buch i Lloveras van afirmar que els correus enviats com a dirigents de les entitats municipalistes eren per intentar "escenificar el suport territorial a l'1-O". Així, van enviar als ajuntaments associats una proposta de model de decret d'alcaldia per donar suport al referèndum, amb diversos cartells de propaganda electoral. Cada consistori, però, tenia plena autonomia per decidir.

La Fiscalia considerava que, amb l'enviament dels correus, els dos alcaldes van posar de manifest "el seu total menyspreu als reiterats pronunciaments del Tribunal Constitucional" i la seva voluntat de fer servir l'AMI i l'AMC per instar centenars d'alcaldes perquè promoguessin l'organització i al celebració de la votació.De fet, el ministeri públic concloïa que Lloveras i Buch van contribuir a la "promoció, organització i celebració d'un referèndum" contrari a la Constitució esapanyola "promovent un procés de secessió de Catalunya respecte la resta de l'Estat", fins i tot quan el Tribunal Constitucional havia advertit de la seva il·legalitat.

