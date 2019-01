ERC insta l'alcalde de Montblanc a triar entre el partit i la Crida abans de les eleccions

La Crida Nacional per la República va néixer dissabte amb missatges que apel·laven a la unitat . I aquests enunciats es van concretar amb una petició a les forces independentistes per construir llistes unitàries en les eleccions municipals i europees. La resposta d'ERC ha estat immediata: rebutja l'estratègia del nou moviment de Carles Puigdemont perquè considera que l'independentisme suma més presentant-se per separat. Precisament per això, ja avisen que Pep Andreu, alcalde d'ERC a Montblanc que s'ha sumat a la direcció de la Crida "haurà de decidir" sobre el que considera una "incompatibilitat".Durant la roda de premsa d'aquest dilluns, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha explicat que des d'ERC desitgen "sort" a la Crida perquè és "en la mesura que tothom treballi des del seu espai ideològic" que el moviment independentista pot reforçar-se. Per als republicans, la Crida és una reordenació de l'espai de centra-dreta independentista. Amb tot, sí consideren incompatible que Pep Andreu sigui l'alcaldable de Montblanc d'ERC i, al mateix temps, formi part de la Crida, ja que no està permesa la doble militància."Esperem que Pep Andreu es presenti com a candidat d'ERC, però en el moment en què es faci incompatible la situació, haurà de decidir", ha advertit Vilalta, que ha afegit que estan en converses amb el seu alcalde. Tal com va fer dissabte el candidat d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall -que va ironitzar que la seva feina no era solucionar el "problema d'unitat" de l'espai de centre dreta català-, Oriol Junqueras ha rebutjat aquest dilluns la fórmula de les candidatures conjuntes. "A ERC volem seguir els dictàmens d’una democràcia plural i una societat diversa i heterogènia com és Catalunya. Segur que hi haurà punts de trobada en les nostres lluites. Sempre des de punts de vista comuns", ha afirmat Junqueras en una entrevista concedida des de Lledoners al programa El món a RAC1. Des d'ERC s'interpreta l'estratègia de la Crida com una OPA als partits independentistes, començant pel PDECat.Junqueras, que ha refermat el missatge que els republicans repeteixen des de fa mesos -reforçat per les enquestes-, ha aplaudit el moviment de Joaquim Forn per convertir-se en candidat de l'espai neoconvergent a les eleccions municipals a Barcelona. "Em sembla molt bé que Joaquim Forn es presenti com a alcaldable a Barcelona. Respecto la seva voluntat de representar aquest espai polític", ha subratllat el líder d'ERC.El dirigent republicà també s'ha referit a la relació amb Puigdemont després que Junts per Catalunya (JxCat) i ERC hagin viscut la seva darrera crisi de relació, arran de la decisió de l'expresident de portar la decisió de la mesa del Parlament sobre la seva delegació de vot al Tribunal Constitucional (TC). "A vegades, donem a les coses una dimensió molt més gran de la que realment tenen", ha afirmat Junqueras. Sobre el contacte epistolar que manté amb Puigdemont, s'hi ha referit en aquests termes. "Amb Puigdemont ens parlem a través de determinades persones de mútua confiança. Em consta que ell també ha rebut la meva. Compartim objectiu i estratègia per arribar a la república", ha destacat.

