El Reus, expulsat durant tres anys del futbol professional

Final tràgic per al CF Reus Deportiu. El jutge de Disciplina Social acorda l'expulsió temporal de 3 anys del Reus de la competició professional i li imposa una multa accessòria de 250.000 euros per l'incompliment dels deures adquirits amb els seus futbolistes.El jutge de Disciplina Social considera que en la documentació que consta en l'expedient ha quedat indubtablement acreditat l'incompliment del Reus dels deures o compromisos adquirits amb els seus jugadors, "amb la gravíssima conseqüència addicional que sis d'ells han tingut d'abandonar el club".A banda, el mateix jutge considera que la venda del Reus a US Real State Investment no salva el club, ja que "el sanejament -presumpte o real, total o parcial, creïble o no- d'una entitat després d'haver realitzat el fet infractor i haver-se beneficiat d'ell no pot tenir efectes enervadors de la sanció".En la resolució, segons LaLiga, s'han tingut en compte dues circumstàncies essencials, com són l'especial gravetat dels fets comesos i la reincidència.La conseqüència "necessària i automàtica" segons l'organisme, és la sanció d'expulsió de la competició professional. Aquesta expulsió es fixa com a temporal -i no definitiva-, i no en el seu grau màxim, com proposa l'instructor que demanava 5 anys, sinó en el mínim, que és de 3 anys. Tanmateix, també se li imposa al club de la capital del Baix Camp una multa econòmica de 250.000 euros.LaLiga informa que el CF Reus Deportiu pot interposar recurs davant del Tribunal Administratiu de l'Esport en el termini de quinze dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació.

