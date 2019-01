Agents dels Mossos reconeixen que no disposaven d'elements per aturar l'1-O

El dispositiu policial de l'1 d'octubre del 2017 torna als jutjats, aquesta vegada, de la mà del jutjat d'instrucció 3 de Cornellà de Llobregat, que ha citat a declarar diversos agents dels Mossos d'Esquadra. Aquest dilluns han declarat 13 dels 25 testimonis inclosos en la investigació de sis alts comandaments dels Mossos d'Esquadra i un càrrec de la Direcció General de la Policia, la cúpula del cos a les ordres del major Josep Lluís Trapero.A les portes del jutjat, Fran Reina, del Sindicat de Policia de Catalunya (SPC), ha explicat que els testimonis, tots ells agents de seguretat ciutadana, han respost les preguntes de la Fiscalia i de l'acusació popular exercida per Vox, que acusen els comandaments dels Mossos d'un delicte de desobediència.Segons fonts jurídiques, els 13 agents han reconegut durant la seva declaració que l'1-O no disposaven dels elements necessaris per impedir el referèndum, ni pel nombre d'agents ni de mitjans disponibles.La declaració dels testimonis continuarà el pròxim 11 de febrer amb la compareixença de 12 agents més. De moment, les declaracions dels sis comandaments i l'alt càrrec de la Direcció General de Policia no té data, a l'espera que es resolgui un recurs de les defenses a l'Audiència de Barcelona en entendre que el jutjat de Cornellà de Llobregat no es competent.Segons el jutge, hi ha "indicis fundats" que l'elaboració del dispositiu policial de l'1-O va ser "conjunta i col·legiada" entre els set investigats i Trapero, "i no jerarquitzada amb un únic decisor en la figura del major". Segons la documentació recollida, sembla que en les reunions, diu, tots els membres tenen "veu i facultat decisòria".La interlocutòria recull documentació remesa per l'Audiència Nacional on figuren afirmacions d'alguns dels implicats. Qui llavors era cap dels Mossos en substitució de Trapero, Lluís Ferran López, apunta que els comandaments presents són els "motors" i tenen una "gran responsabilitat". "Hem fet el que havíem de fer i el que volíem fer", afegeix.El comissari Molinero subratlla en un correu que s'ha de tenir molt de compte a l'hora d'entregar informació requerida per la justícia sobre l'1-O perquè amb "10 exemples d'actes o vídeos s'està construint el delicte de sedició".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor