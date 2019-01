La neu obliga a circular amb cadenes pel túnel del Cadí i complica la circulació al Pirineu

❄❄❄ Túnel del Cadí C-16 :

⛔ restringit el pas de vehicles de 3a. categoria

🌧 obligatori cadenes per la resta de vehicles pic.twitter.com/xdB98P3tgL — Trànsit (@transit) 28 de gener de 2019

❄❄❄ novetats a la C-28:



➡⛔ Tallada per risc d'allaus entre enllaç C-142b i Cabanes de Son

➡❄ Obligatori cadenes entre Cabanes de Son i enllaç C-13 pic.twitter.com/aTS2HMEPty — Trànsit (@transit) 28 de gener de 2019

La neu que ha caigut a l'alt Berguedà i a la Cerdanya des de primera hora d'aquest dilluns obliga a hores d'ara a restringir el pas de camions pel túnel del Cadí i a demanar l'ús de cadenes en la resta de vehicles, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).Aquesta és una de les afectacions que provoca la neu que torna a caure en diversos punts del Pirineu des d'aquest matí i que qualla en diferents vies de la xarxa viària del territori. A la comarca es manté tallada al trànsit a la BV-4024 de Bagà fins a Coll de Pal, si bé aquesta és una situació habitual durant l'hivern.La nevada provoca, a més, problemes per circular per la carretera C-28 al Port de la Bonaigua, que des de les 1:25h de la matinada està tallat per risc d’allaus. A primera hora d’aquest matí també eren necessàries les cadenes per circular per la mateixa C-28 de la Peülla a Esterri d’Àneu, per la C-13 de Sort a Esterri d’Àneu, per la C-147 d’Esterri d’Àneu a a Alós d’Isil, per la C-28z entre València d’Àneu i Esterri d'Àneu, per la L-504 de Llavorsí a Tavascan i la L-510 de Tírvia a Àreu.

