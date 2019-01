ERC acusa els comuns de no actuar amb «bona fe negociadora» amb els pressupostos

ERC carrega contra els comuns per anunciar que queden "suspeses" les negociacions pels pressupostos. Els republicans acusen Catalunya en Comú de no haver actuat amb "bona fe negociadora" perquè se li ha proporcionat "tota la informació que ha exigit", malgrat que el grup presidit per Jéssica Albiach assegura que no han vist cap xifra dels comptes. De fet, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha revelat que tot just aquesta setmana hi havia dues reunions sectorials més amb els comuns a banda de la desena que ja han mantingut."S'ha actuat amb total transparència parlant de partides i responent a tot el que han preguntat", ha afirmat la portaveu republicana, que sospita que, en realitat, els comuns "mai han tingut voluntat de negociar o d'aprovar" els pressupostos. Des d'ERC insisteixen que "no s'entén el canvi" de posicionament dels d'Albiach i que la prova de què hi havia una negociació oberta són els nombrosos intercanvis que han mantingut fins ara.Els comuns exigeixen una "proposta creïble" en ingressos fiscals pet tornar a seure a la taula de negociació. ERC, per la seva banda, insisteix que no s'ha aixecat de cap taula però que per continuar cal "bona voluntat de negociació" per part dels comuns, que aquest dilluns han acusat el Govern de fer la mateixa política fiscal que la dreta espanyola.Vilalta ha estat especialment dura amb el fet que el portaveu de Junts per Catalunya, Albert Batet, hagi demanat explicacions tant a ERC com els comuns sobre la suspensió de la negociació dels pressupostos. "Aquestes declaracions són esperpèntiques", ha etzibat. La dirigent republicana ha retret a Batet que "oblidi qui forma part del Govern", que és una coalició entre ERC i JxCat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor