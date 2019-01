La final de la Copa es disputarà al Benito Villamarín

Ja hi ha seu per a la final de la Copa del Rei: el Benito Villamarin. El camp del Betis, a Sevilla, acollirà la final el dia 25 de maig, tal com acaba de comunicar la Federació Espanyola de Futbol.L'adjudicació s'ha fet per concurs públic i evitarà la polèmica dels últims anys, quan el Madrid s'ha negat a cedir el Santiago Bernabéu perquè el Barça hi disputés la final. Si el Barça vol guanyar la seva cinquena Copa consecutiva, però, haurà de remuntar al Camp Nou aquest dimecres un 2 a 0 en contra davant del Sevilla.D'altra banda, la final femenina es jugarà a Los Nuevos Cármenes de Granada el dia 21 de maig. En aquest cas, la federació ha confirmat la presència de la reina Letícia, que lliurarà el trofeu femení, segons ha informat El Periódico.

