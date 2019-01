Front comú de la Generalitat i Barcelona per la primera Mobile Week que s'estendrà per Catalunya

Aquest dilluns l'Ajuntament de Barcelona han deixat de banda les seves disputes en matèria d'habitatge, sobre els taxis o sobre la ubicació del CAP Raval Nord per visibilitzar un front comú de cara a la Mobile Week. L'esdeveniment que programa debats i conferències sobre tecnologia durant la setmana prèvia al Mobile World Congress s'estendrà per primera vegada a altres municipis de Catalunya. Girona, Lleida, Reus, Igualada i la Ribera d'Ebre acolliran, doncs, diverses activitats des del 14 al 23 de febrer.El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, i el primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, han estat les cares visibles en la presentació de la Mobile Week al Barcelona Tech City i tots dos han defensat la necessitat que l'esdeveniment creixi i arribi a altres ciutats i pobles catalans. Puigneró ha posat com a exemple el fet que la fibra òptica encara no hagi arribat a molts punts de Catalunya. "No volem que hi hagi ciutadans de primera i de segons en aquest àmbit", ha assegurat.Per la seva banda, Pisarello ha insistit una vegada més en els reptes, riscos i oportunitats que les noves tecnologies poden suposar a ciutats com Barcelona. La Smart City Week, celebrada del 5 a l'11 de novembre a la capital catalana, ja va servir perquè Barcelona presentés l'associació amb una trentena de ciutats del món per combatre la falsa economia col·laborativa, com Airbnb o Uber.Ara, a les portes de la Mobile Week, Pisarello ha assegurat que Barcelona és un "parc científic" que es troba en condicions d'entomar els reptes que la tecnologia planteja a la ciutat.Pel primer tinent d'alcaldia, la clau de l'èxit és involucrar els veïns i ha traçat una analogia amb la celebració dels Jocs Olímpics el 1992. "Barcelona va ser capital olímpica perquè la ciutadania es va involucrar", ha dit, alhora que demanava el mateix grau d'implicació als barcelonins per convertir la ciutat en una "capital tecnològica".Puigneró també ha defensat la socialització que segons el seu punt de vista, suposa la Mobile Week. "El Mobile World Congress no pot ser només una iniciativa per al sector", ha afirmat.També han participat a la presentació de la Mobile Week l'alcalde d'Igualada i president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Carim, el tinent d'alcalde de Lleida, Rafael Peris i el regidor de Promoció Econòmica de Reus, Marc Arza.Tots han insistit en el concepte de ciutats intel·ligents, és a dir, aquells municipis adaptats a les noves realitats tecnològiques.Castells ha defensat la necessitat que Barcelona sigui "generosa" fent arribar iniciatives com la Mobile Week arreu de Catalunya, mentre que Peris ha demanat que la iniciativa també s'apliqui a altres grans esdeveniments que acull la capital catalana.

