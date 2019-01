El PDECat avala la doble militància amb la Crida si no actua com un partit

Reunió de la direcció nacional del PDECat després del congrés constituent de la Crida . S'ha celebrat a la seu del partit al districte de Sarrià-Sant Gervasi, perquè la formació ja està en ple trasllat cap al carrer Calàbria i encara no està tot preparat. El president del PDECat, David Bonvehí, ha assegurat que si el nou projecte de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra esdevé un partit, "els tractarem com un altre partit". "La nostra relació no seria la mateixa", ha recalcat el dirigent nacionalista. De moment, això sí, ha avalat la doble militància sempre i quan la Crida no actuï com un partit. Mentre funcioni com una associació, per tant, no hi haurà problemes interns. La seva feina, ha dit, és "treballar per la unitat" i "evitar escissions". El consell nacional ho tractarà dissabte.Bonvehí va assistir a la cita de dissabte, i segons ell va quedar "molt clar" que seria una associació i no un partit. "Els diem, però, que si es converteixen en partit, nosaltres com a PDECat els tractaríem com un altre partit, però també des de les ganes de sumar per fer política a favor de la independència", ha assenyalat. "Ens volem presentar a les eleccions europees i a les municipals. Som un partit que venim d'abans de l'1-O, hem governat el país durant molts anys, i som els que vam fer el 9-N i vam fer possible el referèndum", ha apuntat el president de la formació nacionalista."No em pertoca dir què serà la Crida, però sí que us puc assegurar que seguirem fent política a tots els nivells", ha ressaltat. "Confio que sigui el que es va dir allà i que em centri a parlar del meu partit. Ens centrarem a sumar a través de la suma", ha dit. "Nosaltres sempre volem sumar, però per sumar cal seguir existint", ha indicat. La proposta d'encaix, en tot cas, no està definida i s'allargarà durant les properes setmanes, en les quals els membres de la comissió delegada per definir-la -Josep Rull, Joaquim Forn i Jordi Turull- han de passar pel judici al Tribunal Suprem.La Crida va celebrar el congrés constituent aquest dissabte al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). Els seus impulsors han volgut reforçar el caràcter com a "associació" del nou moviment, i han assenyalat que no neixen per "perpetuar-se dins del sistema de partits", malgrat que no descarten concórrer a les eleccions europees. El secretari general de la formació, Toni Morral, no nega la possibilitat que Jordi Sànchez es presenti a les europees, i Puigdemont fa setmanes que tempteja perfils -és el cas de Beatriz Talegón i de Jaume Alonso-Cuevillas- per la llista.Al congrés de dissabte hi van assistir dirigents del PDECat, com és el cas del consellers Damià Calvet -membre de la direcció política de la Crida- i Jordi Puigneró, a banda d'alts càrrecs i quadres territorials. La ponència organitzativa va reforçar el fet que el nou moviment es dissoldrà en el moment en què es faci efectiva la República, mentre que la política esquivava referències explícites a la unilateralitat malgrat no descartar "cap via democràtica" per assolir la independència.En el torn de discursos, el president de la Generalitat, Quim Torra, va reclamar una negociació immediata per aconseguir una llista unitària a Barcelona, i per això va instar tots els actors -Joaquim Forn, Neus Munté, Ernest Maragall, Ferran Mascarell i Jordi Graupera- a encetar converses. Aquest últim s'hi va posicionar immediatament en contra, mentre que el candidat d'ERC -i, de fet, la cúpula republicana- tampoc avalen la posada en marxa de candidatures conjuntes, ni tan sols a les europees.La cita, ha dit, ha estat "transparent" i amb "diferents" sensibilitats. La decisió "més important" que s'ha pres és centrar-se en el judici a l'1-O, i des d'aquest punt de vista ha reclamat "unitat" per manifestar-se i "donar a conèixer davant del món la injustícia el procés judicial". S'ha aprovat, a banda, seguir les eleccions primàries del partit de cara a les municipals. A finals de febrer o a principis de març es farà una convenció municipal amb tots els candidats de cara a les eleccions del 26 de maig.Pel que fa als pressupostos, si no hi ha un mediador neutral no hi haurà suport a Pedro Sánchez. A banda, Bonvehí ha demanat "responsabilitat" a ERC perquè és qui lidera la conselleria d'Economia. Una petició que ha fet extensiva als comuns.

