Joan Ignasi Elena farà de portaveu jurídic dels presos d'ERC durant el judici de l'1-O

L'exdirigent socialista i expresident del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, assumirà el paper de portaveu jurídic dels presos polítics d'ERC durant el judici de l'1-O. Així ho ha anunciat la portaveu del partit, Marta Vilalta, durant la roda de premsa d'aquest dilluns. Els republicans contemplen que Elena, que és llicenciat en Dret i exerceix com a advocat, faci d'enllaç entre els dirigents processats, les defenses i els mitjans de comunicació, ja que els advocats dels presos estaran centrats en l'estratègia argumental del judici.Elena és considerat una veu transversal dins del sobiranisme. Va liderar el Pacte Nacional pel Referèndum i el seu nom va estar a les travesses per ser conseller de l'actual Govern, una aposta que finalment no va fructificar. Exalcalde de Vilanova i la Geltrú, va estripar el carnet del PSC al 2014 després d'haver-hi militat durant 30 anys i va liderar Avancem, moviment sorgit de l'escissió dels socialistes catalans que ara està situat a l'òrbita d'ERC.

