La Fiscalia creu que no calen observadors internacionals en el judici de l'1-O

La fiscal general de l’Estat, María José Segarra, creu que la presència d’observadors internacionals al judici de l’1-O és innecessària, perquè el procés es retransmetrà en directe. “Crec que un judici que té lloc a la justícia espanyola, que és plenament respectuosa amb les garanties de tots i que a més ofereix una retransmissió en directe, és dubtós que es pugui oferir més transparència”, ha afirmat.“Qualsevol pot pretendre elevar el to d’aquesta supervisió internacional, però està televisat i en directe, i no podem oferir res més”, ha dit. Aquest dimecres es presenta a Madrid la plataforma International Trial Watch que pretén facilitar la presència d’organitzacions internacionals de drets humans i de juristes com a observadors al judici que tindrà lloc al Suprem.Segarra, per contra, no ha menystingut la iniciativa anunciada pel govern espanyol -per boca de la secretària d'Estat d'Espanya global, Irene Lozano- per a una campanya per contrarestar suposades 'fake news' durant el judici. "És evident que en un judici amb tan d'interès mediàtic hi haurà molta informació i desinformació, i des de Fiscalia explicarem i intentarem ser molt diàfans perquè s'entenguin els posicionaments que es facin".

