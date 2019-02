El judici de l'1-O començarà el 12 de febrer

El judici als dirigents independentistes processats per rebel·lió en la causa de l'1-O que se celebrarà al Tribunal Suprem començarà el 12 de febrer. Així ho ha informat l'alt tribunal, després que s'estudiés també el dia 5 de febrer -una setmana abans- com la data més "previsible" per a l'inici de les sessions. Ho va dir el president de la sala segona del Suprem, Manuel Marchena, en una carta enviada al ministeri de l'Interior , tot i que finalment el volum de documentació probatòria ha portat el magistrat a demorar-ho una setmana.La data s'ha conegut aquest divendres, coincidint amb el trasllat dels presos polítics a Madrid. A primera hora, els líders independentistes han sortit de les presons respectives -Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric- i han estat traslladats amb furgonetes dels Mossos a la centre penitenciari de Brians 2. Allà, han passat a mans de la Guàrdia Civil, que se'ls ha emportat cap a les presons espanyoles de Soto del Real (els homes) i d'Alcalá Meco (les dones).La demora a l'hora de comunicar la data d'inici del judici ha estat causada per l'enorme volum dels escrits de petició de proves i testimonis de les defenses, que superen els 1800 folis, i el de les acusacions, més de 300 . A més, la defensa d'Oriol Junqueras i Jordi Cuixart ja va advertir per escrit que es vulneraria el seu dret a la defensa si el judici començava de manera "immediata" després de fixar la data.Fonts jurídiques expliquen que són conscients d'aquesta advertència i volen garantir el dret a la defensa. El tribunal sap que qualsevol actuació que es pugui considerar irregular es posarà en coneixement de la justícia europea i, per això, volen fer tots els tràmits de manera escrupolosa. Per això, ha decidit no començar el judici la setmana que ve per donar més marge a les defenses i estudien iniciar les sessions a partir del 12 de febrer.Ja coneguda la data d'inici, s'ha de fer públic el guió orientatiu de les sessions -que arrencaran amb les vistes de qüestions prèvies- per després deixar pas a les declaracions dels acusats. Al guió també s'inclourà una previsió de les sessions per a tots els interrogatoris, així com per a l'examen de les declaracions dels testimonis, proves pericials i documentals.

