El jutge investiga ara també per malversació l'alcalde de Sabadell

ULTIMA HORA L'alcalde de #Sabadell , Maties Serracant (@mserracant ), arriba al jutjat i anuncia que s'acull al dret a no declarar. Està investigat per desobediència per l'1-O https://t.co/qgrspbS3Ft pic.twitter.com/nQtv0lGNDM — NacióSabadell (@NacioSabadell) 28 de gener de 2019

Maties Serracant entra als jutjats. Foto: Juanma Peláez

Maties Serracant, a la sortida dels jutjats. Foto: Juanma Peláez

Concentració de suport a la porta del jutjat de Sabadell. Foto: Juanma Peláez

L’alcalde de Sabadell, Maties Serracant, s’ha acollit aquest dilluns a no declarar davant del jutge. Serracant havia estat citat en qualitat d’investigat per un presumpte delicte de desobediència per la participació de l’Ajuntament de Sabadell en l’organització del referèndum de l’1 d’octubre de 2017, però avui el titular del jutjat d’instrucció número 2 de Sabadell també l’ha informat que l’investiga per un presumpte delicte de malversació.Serracant ha arribat pels volts de les 10.15 hores al jutjat, on l’esperaven unes 200 persones, entre els quals l’alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà, l’exalcaldessa de Badalona Dolors Sabater, el soci de govern d’ERC, Juli Fernàndez, i l'alcaldable de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, entre altres. En la seva arribada ha comunicat públicament la seva decisió d’acollir-se al dret a no declarar.“Avui veiem perillar no el dret a l’autodeterminació, també el de la llibertat, amb presos en presons preventives injustificades”, ha expressat Serracant. En aquest sentit, ha recordant que a Sabadell unes 63.000 persones van participar en el referèndum de l’1-O en “l’exercici democràtic més gran dels darrers 40 anys”.L’alcalde ha apuntat que “anar a votar no és cap delicte”, igual que no ho hauria de ser fer campanya electoral per un referèndum, i ha reiterat que en la seva funció d’alcalde es deu a la ciutat que representa perquè tothom pugui expressar-se, un pilar fonamental de la democràcia. “Acusant-me a mi estan acusant a milers de sabadellencs que van fer possible l’1-O, que es van il·lusionar i es van comprometre amb la democràcia, que van posar les urnes, que van defensar les escoles i van fer llargues cues per expressar la seva opinió política”, ha assenyalat.Serracant ha afegit que 40 anys després de la constitució dels primers ajuntaments democràtics “constatem que els aparells de l’Estat espanyol segueixen aferrats al pitjor del règim del 78”, recordant que hi ha nou polítics a la presó, vuit exiliats i “milers de persones represaliades”. “Avui més que mai, Sabadell serà un baluard en defensa de la democràcia, seguirem treballant incansablement per la llibertat i la cultura com a eines de cohesió social”; ha apuntat.L’alcalde ha accedit als jutjats i vinc minuts després n’ha sortit, un cop el jutge ha fet lectura dels seus drets, moment en què s’ha acollit al de no declarar. Ha estat també en aquest moment quan s’ha assabentat que també està senti investigat per un presumpte delicte de malversació, tot arran de la querella presentada per un particular, concretament un ciutadà de Múrcia.Serracant ha arribat entre aplaudiments al jutjat, on l’esperaven unes 200 persones. Davant la convocatòria feta a través de les xarxes en senyal de suport a l’alcalde, els Mossos d’Esquadra han establert un perímetre de seguretat al voltant de l’edifici, amb l’argument de garantir el lliure accés per aquells ciutadans que avui tenen cita.Just abans d'entrar, l'alcalde ha rebut una carta de suport que li ha escrit el president d'Òmnium Cultural, el també sabadellenc Jordi Cuixart, en presó preventiva a la presó de Lledoners.Podeu escoltar íntegrament el discurs que ha fet Maties Serracant a continuació:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor