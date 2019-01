Podem rectifica i s'obre a explorar un acord amb Errejón a Madrid

La direcció de Podem rectifica i es planteja ara una entesa amb Íñigo Errejón, després que el cofundador del partit anunciés que optava a la presidència de la Comunitat de Madrid amb la marca de Manuela Carmena . La portaveu d'Units Podem al Congrés, Irene Montero, ha explicat aquest dilluns que la formació lila està oberta a explorar la possibilitat d'arribar a un acord amb Errejón en relació a la candidatura, unes paraules que suposen un canvi de rumb en relació a les intencions inicials de Podem.Montero ha recalcat que aquesta entesa s'estén a tots els actors polítics que estiguin disposats a impedir que el PP, Cs i Vox puguin governar la Comunitat de Madrid. Montero no ha exclòs fins i tot la possibilitat que aquest diàleg fructifiqui en una candidatura única. Així ho ha assenyalat la dirigent de Podem en declaracions al Congrés, on també ha insistit que Podem no presentarà candidatura pròpia a l'Ajuntament de Madrid. Això suposa una rectificació respecte a la setmana passada, quan la pròpia Montero va anunciar que presentarien un candidat alternatiu a Errejón."Units Podem ha de ser present per guanyar al PP, Units Podem està creant un procés participatiu inclusiu en què el tothom pugui participar i està també en disposició de parlar amb tothom per arribar a la màxima unitat possible per guanyar al PP , que és la nostra prioritat ", ha emfatitzat aquest dilluns Montero.Preguntada expressament si aquest diàleg inclou a Errejón, la portaveu de Podem al Congrés ha respost això: "Per descomptat". Alhora, Montero ha subratllat que la seva formació sempre ha dit el mateix en aquest tema perquè sempre ha seguit el "full de ruta" marcat pels seus inscrits, que no és altra que "construir una candidatura d'unitat el més participada possible".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor