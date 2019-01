Què se n'ha fet de la unilateralitat? Així l'aborden partits i entitats independentistes

Una pancarta demana la llibertat de Junqueras durant la manifestació del 20 de setembre Foto: Adrià Costa

Els crítics amb el posicionament actual d'ERC acostumen a esgrimir unes paraules d'Oriol Junqueras pronunciades el 2013: "Doneu-me 68 diputats i proclamo la independència". A partir de la campanya del 21 de desembre del 2017, els republicans han posat l'accent en la demanda d'un referèndum "verificable" internacionalment -i, per tant, acordat amb l'Estat- i han ressaltat la necessitat d'eixamplar la base. El text que va sortir de la conferència nacional , esmenat per les bases, defensava el següent: "Ens comprometem a formar i organitzar, conjuntament amb la resta d'organitzacions i entitats de l'àmbit sobiranista, la societat civil perquè en el moment oportú pugui defensar de manera pacífica i efectiva la implementació de la República".La pressió de la militància, en tot cas, va fer que s'incloguessin referències -no explícites- a la via unilateral. El redactat final plantejava "no renunciar sota cap concepte a cap via democràtica i pacífica", i afirma que "la desobediència civil" i "la resistència no violenta" han de servir per pressionar per forçar l'Estat a negociar. Aquestes accions, afirmaven, poden anar "des d'una manifestació fins a una vaga, passant per un tancament de caixes", sense posar límits, per bé que, prioritzant l'eixamplament de la majoria social, concreta que s'han de fer "una vegada assolits els suports suficients". Els missatges que arriben des de Lledoners, on hi ha Oriol Junqueras, i des de Ginebra, on hi ha Marta Rovira, van per la via d'ampliar suports.