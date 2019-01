Els comuns exigeixen una «proposta creïble» en ingressos fiscals per reprendre la negociació de pressupostos

Els comuns mantenen suspesa la negociació dels pressupostos amb el Govern. O el vicepresident Pere Aragonès presenta una "proposta creïble" en ingressos fiscals o Catalunya en Comú no tornarà a seure a la taula per parlar del seu eventual suport a uns comptes "ficticis" dels quals no han vist, asseguren, cap xifra. Així ho han deixat clar aquest dilluns tant la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, com el portaveu del partit, Joan Mena, que ha acusat el Govern de fer la mateixa política fiscal que la dreta espanyola que representen PP i Ciutadans.La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha evidenciat aquest dilluns la distància dels comuns amb el Govern en la negociació dels pressupostos. "Tal com estan els pressupostos, presentaríem una esmena a la totalitat", ha assegurat Albiach en una entrevista a Els Matins de TV3. La cap de files dels comuns ha explicat que han optat per "suspendre" les negociacions amb el departament d'Economia a l'espera que el Govern "reaccioni". "Estem molt lluny en propostes; deixem temps per si es mouen i si cal tornem a parlar", ha explicat la dirigent dels comuns, que ha tornat a reivindicar uns números "socials i expansius" per a Catalunya.La reacció que esperen, ha precisat Mena, s'ubica en el capítol dels ingressos. Els comuns lamenten que l'executiu català "hagi renunciat" a les tres vies per dotar de més recursos la tresoreria de la Generalitat: la lluita contra el frau fiscal, la reforma fiscal i els pressupostos generals de l'Estat. "Ens trobem davant d'un Govern en descomposició més preocupat per les seves lluites internes que per resoldre els problemes de la gent", ha sentenciat el portaveu, que ha insistit que en cap de les reunions que han fet s'ha aclarit d'on sortiran els ingressis per fer uns "pressupostos socials". "No blanquejarem un Govern a la deriva que diu una cosa a la gent i n'acaba fent un altra", ha etzibat.Després d'unes primeres reunions globals i sis de sectorials, Albiach ha lamentat que el Govern no accepti els deu punts que els comuns han posat sobre la taula de negociació, tot i que ha admès que hi ha "certa predisposició" a moure fitxa a les conselleries de Territori i d'Administració Pública. Ha detallat que la distància és més gran amb les posicions de Salut, Educació i Afers Socials. "ERC haurà de fer un pensament, per si es mouen", ha dit Albiach als republicans.Els comuns reclamen incrementar el finançament de la Generalitat per a les escoles bressol per no fer-ho recaure en ajuntaments i famílies, la reducció del 30% de les taxes universitàries, i un increment de 3.500 places per a residència. Els comuns, que veuen en la lluita contra el frau fiscal i els pressupostos generals de l'Estat vies per augmentar els ingressos de la Generalitat, han deixat clar, però, que aprovar els comptes estatals no implica un "intercanvi de cromos" per tirar endavant també els números que elabora Pere Aragonès. "Aprovarem o no els pressupostos de la Generalitat en funció de si contemplen mesures mínimes", ha insistit Albiach, que ha reclamat un augment de l'IRPF a les rendes superiors als 90.000 euros.Amb les negociacions "suspeses" des del cap de setmana, Albiach ha insistit que estan disposats a tornar a la taula de negociació amb el Govern si l'executiu "decideix moure's". "Si hi ha compromís per buscar vies de finançament perquè el pressupost sigui social, nosaltres serem aquí; per continuar amb un pressupost convergent no hi serem", ha sentenciat.

