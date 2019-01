Borràs, sobre la vaga de la Intersindical: «Estem treballant per a una resposta unitària»

La consellera de Cultura i recentment proclamada dirigent de la Crida, Laura Borràs, no ha descartat aquest dilluns que el Govern del qual forma part acabi secundant la vaga que ha convocat la Intersindical- CSC per al dia de l'inici del judici de l'1-O. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Borràs s'ha mostrat propera a aquesta possibilitat però no ha volgut aclarir del tot la posició de l'executiu, tot apostant per preparar "una resposta al judici" amb el màxim consens possible. "Serà una resposta unitària. S'està treballant per consensuar una resposta unitària. Estem treballant per teixir una xarxa de complicitats per oferir una resposta unitària", ha dit i repetit la consellera en ser preguntada per la qüestió.D'altra banda, després d'un cap de setmana en què la Crida ha escollit la seva direcció i ha assentat les seves bases polítiques, Borràs s'ha mostrat contenta de formar part de la cúpula de la plataforma. Amb tot, ha negat que la Crida tingui intencions de funcionar com un partit a l'ús, i ha assegurat que s'ha inscrit com a formació política fent un "registre preventiu". "És un moviment social, un moviment de persones transversal, que depassa de molt els partits i té l'objectiu comú de la República Catalana. És una manera de fer política al segle XXI, format per persones d'ideologies diverses amb un objectiu comú", assegura Borràs.En aquest sentit, continua negant que la Crida tingui caràcter de partit. "Jo no milito a cap partit. La Crida, de moment, no concorrerà a cap elecció i es dissoldrà quan assoleixi l'objectiu. Si es converteix en partit és per aconseguir un objectiu, només", ha afirmat. I és que per a la consellera, ara "és un moment en què els partits haurien d'apartar-se i deixar fer la feina per assolir l'objectiu consensuat en bona part d'ells, la república", amb una "estratègia única i compartida".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor