Enxampen un conductor begut que circulava amb un vehicle en flames de matinada per Reus

La Guàrdia Urbana de Reus va aturar un home begut que circulava pel centre de la ciutat amb flames als seients del darrere. El conductor, un reusenc de 45 anys, conduïa amb una taxa d’alcohol de 1,13 mg/l per litre d’aire expirat, més de quatre vegades el límit permès.Els agents van localitzar-lo aquest dissabte pels volts de les dues de la matinada al carreró del Gas, amb el vehicle en flames a l'interior. Segons informen fonts policials, l’home va baixar del cotxe i va intentat apagar el foc amb les mans, motiu pel qual va patir cremades. Els agents van apagar el foc utilitzant l’extintor del cotxe patrulla. El conductor va ser atès de les cremades, primer pels serveis mèdics que es van desplaçar al lloc dels fets i, posteriorment, a l’Hospital Sant Joan, on va ser traslladat.Els agents van instruir diligències judicials contra el conductor del turisme -un Audi A6-, per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques i per conduir el vehicle amb el permís suspès per resolució judicial.El mateix dissabte al migdia un jove de Reus va resultar ferit lleu i traslladat en ambulància a l'hospital per un atropellament intencionat. El noi li hauria recriminat una acció a un conductor, un home de 47 anys de Valls, i aquest va posar el vehicle en marxa, atropellant-lo i marxant del lloc.

