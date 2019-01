Un tercer home assegura haver patit abusos sexuals del mateix monjo de Montserrat

Un tercer home assegura que va patir abusos sexuals del mateix monjo de Montserrat que fa uns dies va ser denunciat per un exescolta, segons publica El Periódico aquest dilluns. Primer va ser l'exescolta Miguel Ángel Hurtado que va relatar a aquest mateix diari que havia patit abusos sexuals del monjo Andreu Soler a finals dels anys 90 i aquest diumenge una segona víctima, Ricard Zamora, va explicar a l'Ara el seu cas , que situa al 1978. La que seria la tercera víctima d'aquest monjo que ha decidit fer públics els abusos que situa a principis dels anys 70.J.R. Martínez, nascut a Almeria el 1955, va acudir a treballar a l'Abadia de Montserrat durant cinc estius. En un dels primers que hi va passar, el germà Andreu n'hauria abusat sexualment durant una sortida que havia organitzat. "Es va passar la nit sencera grapejant-me, també als genitals", explica Martínez.L'abús que va patir el va deixar "en estat de xoc", recorda, i a partir d'aleshores es va concentrar a evitar el germà Andreu. J.R. Martínez reflexiona que "a l'abadia havien de saber què passava" perquè "devien veure almenys el mateix que veia tothom" i es pregunta "per què ningú a Montserrat hi va intervenir", en declaracions al rotatiu.Després que Hurtado denunciés els abusos que va patir per part d'aquest monjo, el Monestir de Montserrat va crear una comissió per estudiar els possibles casos que hi pugui haver. La comissió ha posat a disposició el correu [email protected] perquè qui vulgui pugui enviar informació sobre fets relacionats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor