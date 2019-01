Què és YouTube Music i què aporta de nou?

Si ets usuari habitual de YouTube, en algun moment dels darrers mesos hauràs estat bombardejat amb un missatge intern de la companyia en què s'anunciava a bombo i platerets el naixement de YouTube Premium i YouTube Music. El missatge que ha calat en molts usuaris és que la plataforma de vídeos en línia més popular del món ha començat a cobrar per alguna cosa -sense saber ben bé què exactament-. Què és, doncs, YouTube Music? Quina diferència hi ha amb l'aplicació convencional?Després de diversos intents fallits, YouTube Music arriba amb la voluntat de fer ombra a gegants del sector de la reproducció de música per internet com Spotify o Apple Music. La gran pregunta -que, ara per ara, no té resposta- és si pot aconseguir fer-los la competència. El temps ho dirà. És un servei que es pot obtenir per 9,99 euros al mes -un preu molt similar al de Spotify- a iOS i Android. Com a oferta de llançament ofereix tres mesos gratuïts per provar el contingut.El funcionament -també el disseny- és molt similar al d'aplicacions com Spotify. Permet fer llistes de reproducció i, alhora, n'ofereix de personalitzades amb una sorprenent precisió. El servei s'aprofita de l'enorme bossa de dades sobre els gustos i preferències dels usuaris que acumula YouTube. També té les opcions Hotlist amb les cançons que estan més de moda en aquell precís instant i Biblioteca, que es converteix en l'espai personal de l'usuari, amb els seus artistes preferits i les seves cançons destacades.A part de ser un reproductor, YouTube Music també permet veure els videoclips, ja que es nodreix del contingut de la seva plataforma mare. És en aquest sentit on el servei obté el major grau de diferenciació amb la resta de competidors -fins ara la resta d'elements eren idèntics o molt similars a altres plataformes-.Com que xucla de les entranyes de YouTube, l'aplicació ja té la feina feta pel que fa al contingut visual -darrere del qual fa molt temps que corren Spotify i Apple Music- i, a més, aporta molt material de músics independents i amateurs, així com versions i els desitjats covers dels èxits mundials.D'altra banda, són molts els artistes d'arreu del món que fan servir YouTube com a primer trampolí per projectar els seus llançaments internacionals. En aquest sentit, YouTube Music agafa avantatge respecte als seus competidors.És innegable que Spotify ha aconseguit que, amb l'ajuda d'uns auriculars d'un nivell estàndard, la qualitat de l'àudio que reprodueix sigui entre alta i molta alta. En aquest aspecte, segons apunten els experts, YouTube Music justeja. La qualitat màxima que ofereix amb bona connexió no arriba ni a la meitat que ofereix Spotify.

