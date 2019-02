Mariano Bergés, l'advocat que defuig els protagonismes

"Concebo l'exercici de l'advocacia d'una manera més clàssica o més discreta". Així defineix la seva manera de treballar -i també la que s'ha fet visible durant els últims mesos abans del judici de l'1-O- l'advocat Mariano Bergés (Barcelona, 1974), el lletrat que porta la defensa de l'exconsellera Dolors Bassa. Extremadament pulcre i mesurat en les paraules, Bergés esquiva qualsevol pregunta relacionada amb la seva vida personal, i intenta posar majúscules sobre el fet que, en aquest i en tots els judicis, els protagonistes no han de ser els advocats, sinó els clients.Bergés porta aquesta màxima a l'extrem, i es perfila com un lletrat diferent en l'escena del judici que se celebra al Tribunal Suprem. Ja durant els mesos previs ha esquivat càmeres i entrevistes, i poques vegades se l'ha vist en una compareixença pública per donar -encara menys- la seva opinió. Gens amant de les filtracions, s'ha negat a fer públic el seu escrit de defensa, que assegura que ha treballat durant mesos d'una manera precisa i al detall. No obstant això, de gest amable i cordial, admet aque les distàncies són purament professionals. Si Bassa no hagués volgut un advocat tècnic i discret, ara mateix no seria el seu representant."Intento estar concentrat, i aquest és un dels motius pel qual m'aïllo", justifica. I destaca: "Prefereixo dedicar els meus esforços a preparar-me i a estudiar". Bergés sap perfectament quina és la responsabilitat que recau sobre ell. "Soc conscient que les penes que demanen les parts són molt altes i que hi ha vides en joc", apunta. L'advocat assegura que treballa "tot el que pot" i que sovint "no pensa en res més".Advocat d'exercici des del 2001, Bergés acumula una gran experiència en l'àrea penal, assumint durant la seva vida la defensa d'interessos particulars, però també les causes vinculades amb grans empreses nacionals i multinacionals. Personalment, admet, l'advocacia va tenir caràcter vocacional, i per aquest motiu mescla la tasca acadèmica amb la de soci -des del 2010- del bufet Roig & Bergés & Martínez, especialitzat en dret penal i compliance. Casualitats o no, al bufet comparteix experiència i despatxos amb l'advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, sòcia també fundadora de l'empresa de la qual participa.Llicenciat en dret i màster en dret penal i ciències penals per la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), està especialitzat també en dret penal econòmic. Actualment és professor associat de dret penal a la Facultat de Dret de la UB, i professor del màster de l'Advocacia Penal del Col·legi d'Advocats de Barcelona. També exerceix de professor del màster d'accés a l'Advocacia d'ISDE i ha estat col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)."D'afició, no en tinc cap". Si més no, això és el que diu actualment l'advocat de Dolors Bassa, que afirma que té "poca vida" i que la majoria de temps l'ocupa en aquest judici i altres assumptes que s'han de continuar tractant des del despatx "amb la mateixa responsabilitat que sempre". El fet que el judici de l'1-O se celebri a Madrid, però, posa una dificultat afegida a tot això: "Té un impacte personal estar a Madrid perquè, a més, hauré d'estar allà probablement durant setmanes senceres".Bergés és un professional que actua com creu que ho han de fer els advocats. Per això, defensa que la seva vida personal n'ha de ser independent. Gelós d'aquesta intimitat, doncs, es presenta com un lletrat responsable, que ho donarà tot, però en el marc de la seva professió. Per suposat, diu, aquest és el judici "més important" que ha portat mai.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor